King Krule anuncia disco para febrero y dirige el primer vídeo

King Krule anuncia la salida de su próximo disco Man Alive! con el primer video dirigido por el mismo.

Tras la salida de ‘Hey World!’ el video en el que Archy Marshall aparecía tocando cuatro canciones nuevas en clave acústica, ‘Man Alive!’ (con fecha de salida para el 21 de febrero de 2020) será el tercer disco en estudio de King Krule.

El antiguo amor que tiene Archy Marshall por el cine se filtra en su primera incursión en la dirección con el video de “(Don’t Let The Dragon) Draag On” que muestra influencias del clásico de Carl Theodor Dreyer, The Passion of Joan of Arc (La Pasión de Juana de Arco) mientras mantiene la típica e irónica mirada de King Krule.

Man Alive! se publicará en vinilo normal, una edición limitada de color blanco y otra edición para tiendas independientes que contará con un flexi disc adicional que incluye la versión que aparecía en ‘Hey World!’ de Perfecto Miserable.

Estas serán sus canciones:

1. Cellular

2. Supermarché

3. Stoned Again

4. Comet Face

5. The Dream

6. Perfecto Miserable

7. Alone, Omen 3

8. Slinsky

9. Airport Anenatal Airplane

10. (Don’t Let The Dragon) Draag On

11. Theme For The Cross

12. Underclass

13. Energy Fleets

14. Please Complete Thee