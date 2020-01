‘She’s Lost Control’ de Joy Division, tiene nuevo vídeo

Este 2019 se han cumplido 40 años de la publicación del debut de Joy Division, Unknown Pleasures. Para conmemorar su edición, ha sido reeditado en una nueva edición en un vinilo de color rojo rubí de 180 gramos, con una portada alternativa en blanco, que recuerda el mítico diseño original realizado por Peter Saville.

Junto a este lanzamiento te venimos contando la puesta en marcha del proyecto Unknown Pleasures: Reimagined, con el que diferentes realizadores de todo el mundo están creando un nuevo videoclip para cada una de las canciones del disco.

Después de “I Remember Nothing” de los islandeses Helgi & Hörður y “Insight”de Makoto Nagahisa y “Day Of The Lords” a cargo de Feargal Ward y Adrian Duncan, o “Interzone” dirigido por James Dimmock, llega el de “She’s Lost Control”. Está dirigido por Lorraine Nicholson (hija de Jack Nicholson).

Así es el nuevo vídeo de Joy Division: