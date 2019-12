King Princess – Cheap Queen (Columbia)

Mikaela Straus, la compositora y multiinstrumentista que se esconde detrás de King Princess es una joven con mucho talento. Con tan solo 20 años, la de Brooklyn se ha beneficiado de las potencialidades de las redes sociales para hacer virales sus videos, y performar una imagen que restituye el valor de la alteridad dentro de las sexualidades marcadas. Esta nueva hornada de jóvenes talentos LGTBI como Troye Sivan, Billie Eilish, o Maggie Rogers reivindican sin pudor la hiperexposición de su angst vital, la autoría frente a las draconianas leyes de mercado, y sobretodo, la construcción de una identidad de género frente a la hegemonía de la heterosexualidad normativa y castradora.

La portada de su debut Cheap Queen (Columbia, 2019) es un primer plano de Straus haciendo frente a esencialismos cortos de miras, y posa ataviada como si de una drag queen se tratara con mucho derroche de photoshop. Brava. Su querencia por la cosmología queer, y su fino encaje en el mainstream le ha permitido ser una de las figuras más importantes de esta nueva generación de genderflux kids que abren su corazón de par en par.

Tras un ep (Make My Bed), una colaboración con Mark Ronson e ir desperdigando algún sencillo en su soundcloud, en este debut ella se lo guisa y se lo come a su gusto. Un trabajo que destila ansiedades y miedos (el rock con sintetizadores de “Tough On Myself” es un botón), medios tiempos a lo TLC que apelan al orgullo drag (“Cheap Queen” es parte del argot trans), rupturas amorosas y demás desvelos hilvanados a través de serenas melodías de soft pop (“Ain’t Together”, “Homegirl”), o ese precioso tributo a Prince en “Isabel’s Moment” junto a Tobias Jesso Jr a los coros). Un talento en ciernes.

Escucha King Princess – Cheap Queen