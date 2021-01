Marianne Faithfull se alía con Warren Ellis para su nuevo disco

Marianne Faithfull ha anunciado que está trabajando en un nuevo álbum, que será el sucesor de su última obra hasta la fecha, Negative Capability (2019).

La cantante británica de 74 fue hospitalizada grave a causa del COVID hace unos meses, una enfermedad que le ha dejado la peor secuela posible, perder -no sabemos si para siempre- la capacidad de cantar. Así lo contaba recientemente en una entrevista con The Guardian en la que contaba lo devastador que había sido el virus para ella: “Tres cosas: la memoria, la fatiga y mis pulmones todavía no están bien, tengo que tener oxígeno y todo eso. Los efectos secundarios son tan extraños… Algunas personas regresan pero no pueden caminar ni hablar. Es horrible”.

Esto no ha impedido que quiera seguir creando y haya anunciado un disco de spoken word que ha podido sacar adelante gracias a la ayuda del multi instrumentista Warren Ellis (Bad Seeds). Un trabajo que lleva por título She Walks In Beauty y que verá la luz el próximo 30 de abril vía BMG.

Marianne Faithfull se hace acompañar también por Brian Eno, Nick Cave y el violoncelista Vincent Segal.

Seguiremos informando.