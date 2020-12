La Chica presenta su nuevo sencillo, ‘La Loba’

La Chica (Sophie Fustec), artista todoterreno nacida en París -de madre venezolana y padre francés- que es una auténtica alma inquieta. Delicada y original. Imprescindible para los amantes de encontrar algún oasis musical lleno de exploración, cambios y verdad.

“La Loba”, nuevo sencillo con un vídeo dirigido por Marion Castera / Temple Caché; filmado en Lunel y donde el simbolismo de “La Huesera”, la sangre de una mujer… cobran vital importancia) de su próximo disco de título homónimo inspirado en la transformación sufrida tras fallecer de manera trágica su hermano el pasado verano.

A su vez, la canción está basada en el mito mexicano/texano documentado por la escritora feminista Clarissa Pinkola Estés (“Run with the Wolves: Myths and Stories of the Wild Woman Archetype”). “¡Somos poderosas! Permanezcamos conectadas con nuestra naturaleza salvaje. El despertar de las brujas es real. En este vídeo yo soy La Loba, soy la bruja, pero también soy la esencia de la mujer”confiesa La Chica.

En definitiva, un ritual moderno donde tienen cabida desde la experimentación sonora (sobre todo en el arte del sampleo), notas de piano clásico afines al legado de Debussy, al mismo tiempo que no olvida sus profundas raíces latinas junto al empuje de soniquetes y beats más contemporáneos.

Te dejamos con la nueva canción de La Chica.