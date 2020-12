Entrevistamos a Young Gun Silver Fox

El pasado mes de abril te hablábamos en nuestra sección 7 Minutos al Día de Young Gun Silver Fox, un proyecto musical de corta trayectoria pero cuyos componentes tienen ya gran experiencia en el mundo de la música. Ellos vienen desde Londres y son Andy Platts y Shawn Lee. Andy es miembro fundador de Mamas Gun, mientras que Shawn está detrás de bandas como AM o Ping Pong Orchestra. Su aprecio por los sonidos californianos de los 70 les unió, y así lo vienen reflejando en sus discos. Debutaron en 2015 con un disco titulado West End Coast, al que siguió Waves en 2018 y finalmente, este año, su tercer álbum: Canyons. Desde Londres, Andy y Shawn responden a nuestras preguntas sobre su proyecto conjunto, desde su génesis hasta este interesante tercer disco.

“Sin duda, California es el hogar espiritual de nuestra música”

Hablemos de los inicios de Young Gun Silver Fox. ¿Cuándo y cómo arranca este proyecto?

AP: Nos conocimos hace muchos años, quizás fuera en 2004, a través de MySpace. Young Gun Silver Fox era una idea a la que Shawn le estaba dando vueltas en su cabeza desde mucho antes de conocernos, y siguió haciéndolo después. Sin embargo, creo que el grupo nace oficialmente en 2010, cuando finalmente Shawn me invita a compartir su proyecto.

SL: En realidad el origen verdadero de Young Gun Silver Fox se puede fechar hacia 2012 o 2013, cuando Andy me invita a colaborar y producir un disco de Mamas Gun. Grabamos algunas canciones en mi estudio que, por alguna razón, no llegaron a fructificar en aquel momento. Sin embargo vimos que Andy y yo conectábamos musicalmente, y supe que quería hacer ese tipo de música con él. Finalmente empezamos a escribir canciones juntos y fue cuando Young Gun Silver Fox tomó forma.

Estáis establecidos en Londres, pero vuestro sonido es muy americano. Os movéis en estilos como el West Coast Pop, Soft Rock, incluso Yacht Rock… Supongo que se debe principalmente al origen americano de Shawn. ¿Cómo os llegáis a interesar por ese tipo de música?

AP: Para Shawn es algo natural, es parte de su ADN musical. Él vivió esa era, absorbió muchas de esas canciones que aparecieron en los 90 en los recopilatorios de AM Gold. Para mí es una música con la que, en el momento en el que llegué a ella, me identifiqué completamente. Con las composiciones, con la sofisticación de las armonías, la escritura de las canciones, sus conexiones con la mejor música tanto blanca como negra que se ha hecho. Para nosotros hacer este tipo de música es como entrar en un espacio infinito en el que podemos crear sin límites.

SL: Efectivamente, crecer en los Estados Unidos cuando yo lo hice tuvo un profundo efecto en mí como persona y también como músico. En realidad no puedes separar ambas cosas. Cuando empecé a trabajar con Andy y sacamos el álbum West End Coast, supe que lo habíamos clavado y que aquello sería el inicio de algo potente.

Hablando de West End Coast, los títulos de vuestros discos con bastante explícitos en cuanto al tipo de música que hacéis. Habéis publicado también AM Waves y Canyons.

AP: Estamos muy orgullosos de nuestras influencias, de nuestra herencia musical. Hemos titulado nuestros discos así de una forma totalmente sincera, no hay nada de ironía en ello. Desde luego que la parte estética también nos atrae, nos divierte, ¡para eso está!

A vuestra banda se la relaciona con diversas escenas musicales. Habéis actuado en festivales de jazz, y también habéis aparecido en documentales sobre la música AOR. Diría que esto os sitúa cerca de bandas que me imagino admiráis como Steely Dan, Hall & Oates, quizás Doobie Brothers y otras similares.

AP: Supongo que tenemos en común con esos nombres que somos músicos bastante cultivados y que disfrutamos con el desafío de combinar sofisticación con sencillez. Como dijo una vez Charles Mingus, “hacer lo complicado asombrosamente simple, eso es la creatividad”.

SL: Esos nombres que mencionas son realmente un punto de referencia para nosotros, al menos para mí. Es genial que nos vean cercanos a esas bandas que tanto admiramos y respetamos. En nuestra música usamos muchos acordes complicados típicos del jazz, así que me imagino que es una de las razones por las que hemos dado el salto a ese tipo de festivales.

Queda claro que esas bandas de las que estamos hablando, quizás otras de los 70 y principios de los 80, son referencia para vosotros. ¿Cuáles son vuestras favoritas?

AP: Si hablamos de música West Coast entonces Hall & Oates y Michael McDonald son una gran referencia, pero también gente como America, Ambrosia y Bobby Caldwell.

SL: En mi caso nombraría a los Doobie Brothers con Michael McDonald, Steely Dan, Pages, Ambrosia, Boz Scaggs, Average White Band, Earth Wind & Fire y Hall & Oates. También mencionaría a los productores David Foster y Quincy Jones.

¿Os atrevéis a seleccionar un par de vuestros discos favoritos?

AP: Para mí sin duda Abandoned Luncheonette de Hall & Oates. Soy más fan de su trabajo en los 70 que de sus discos de los 80. También quiero destacar el debut homónimo de Bobby Caldwell.

SL: Aja de Steely Dan es una obra maestra, como también lo es The Nightfly de Donald Fagen. Inspiration Information de Shuggie Otis es otro de mis discos favoritos.

¿Sois también fans del funk y del soul? ¿Hasta qué punto esa música se filtra en la vuestra?

AP: Sin funk ni soul estoy seguro de que no hubiera existido la escena ni la música West Coast. Desde luego también nos gustan gente como Shuggie Otis, Sly Stewart, Curtis Mayfield con los Impressions, etc., además de música gospel como la de The Hawkins Family y Pastor TL Barrett. La cantidad de música funk y soul que nos ha influido es también asombrosa.

SL: Sí, desde luego tanto Andy como yo somos grandes fans del funk y el soul. Esa música lo inspira todo.

Hablemos de vuestro último disco, Canyons. ¿El título se refiere a las escenas de Laurel Canyon y Topanga Canyon?

AP: No. Sería una buena conexión pero se trata más, en mi opinión, del inmenso espacio de libertad y creatividad que sentimos, Shawn y yo, que hemos conseguido construir entre ambos.

SL: Realmente no se refiere a esas escenas literalmente, pero no se puede negar que indirectamente sí que hay cierta conexión. Sin duda, California es el hogar espiritual de nuestra música.

Antes hemos hablado de sofisticación. Canyons es un disco realmente sofisticado y elegante. ¿Cómo fue el proceso de grabación? Me imagino que para conseguir ese sonido contariais con una buena cantidad de colaboradores.

AP: Shawn graba él mismo la mayor parte de los instrumentos en su estudio. Yo aporto la voz, algunos teclados y en ocasiones algunos arreglos de bajo o guitarra. Es cierto que además ha colaborado una sección de vientos y metales encabezada por Nichol ‘The Gift’ Thomson. La mezcla estuvo a cargo del ingeniero francés Pierre Duplan.

SL: Gracias. Muchos de los instrumentos los grabé yo en mi estudio. Andy me enviaba su parte y luego yo trabajaba con mi ingeniero, Pierre Duplan. Como dice Andy, los únicos músicos externos que colaboraron fueron los chicos de Nichol Thomson, que escribió impecables arreglos de viento y tocó el trombón. Su contribución al disco ha sido muy importante.

¿Y qué hay de las técnicas de grabación, del estudio en sí? ¿Algo especial que os hiciera sonar de esa manera?

AP: Desde luego hemos usado bastante material vintage en la grabación, pero se trata también de saber hacia dónde quieres ir, qué es lo que estás buscando. Es importante tener las referencias precisas, el contexto adecuado, para que la música suene “correctamente”. Eso se aplica desde la composición de las canciones, las letras, las melodías, hasta la posición correcta de un micro, los efectos, el balance y la mezcla.

SL: Cierto, uso bastante material añejo, me preocupo mucho de encontrar las combinaciones precisas de instrumentos y canales. En este tipo de música la atención a los detalles es crucial. Tienes que ser muy estricto, en este juego no hay sitio para los descuidos.

Ambos estáis implicados en otros proyectos: Mamas Gun, AM, Ping Pong Orchestra… En estos momentos, ¿es Young Gun Silver Fox vuestro proyecto principal?

AP: Es una de las mucha cosas que hacemos, pero es cierto que Young Gun Silver Fox es un proyecto singular del que disfruto de una manera que no es comparable al resto de cosas que hago. Lo siento como personal, reconfortante y estimulante a la vez.

SL- Andy y yo andamos enredados con un montón de cosas a la vez. Sin embargo, puedo decir que Young Gun Silver Fox ocupa un lugar único, un raro espacio particular en mi mundo. Es una música que me supone un reto, y que desprende amor y felicidad tanto hacia nuestra audiencia como a mí mismo a nivel personal. Es música mágica.

¿Podríais seleccionar una canción específica de Canyons? Si es posible hacerlo, ¿cuál sería vuestra elección y por qué?

AP: La mía sería “Things we left unsaid”, porque representa el vínculo perfecto entre lo que pensamos Shawn y yo. También me gusta “All This Love”, en este caso porque es algo nuevo para nosotros.

SL: “The things we left unsaid” es también una de mis favoritas del disco. El ambiente, las guitarras…¡y la increíble voz de Andy!

Shawn es también un productor de prestigio, pero podéis contestar los dos. ¿Qué le pedís a una banda para poder trabajar con ella?

AP: Para mí las sesiones tienen que ser divertidas, agradables. Desde luego estamos hablando de un trabajo serio, pero llegar a ese punto en el que fluyes y las ideas van apareciendo con naturalidad significa acceder a un estado mental tal en el que la confianza total pueda convivir con una especie de gozosa vulnerabilidad.

SL: Yo no pido nada, solo espero que cada uno dé lo mejor de sí mismo y ponga la música por encima de su propio ego. La canción manda, es la reina. Intento crear una atmósfera relajada, agradable, donde podamos reír y hacer bromas a la vez que trabajamos rápidamente y de forma eficiente. Siempre hacia adelante, con el objetivo claro. Así es como funciona.

¿Seguís la música actual? ¿Encontráis algo excitante en ella? ¿Podéis nombrar algunas bandas actuales que os parezcan interesantes?

AP: No hace falta decir que Shawn ha hecho varios discos potentes tanto propios como con las bandas y artistas con los que ha trabajado, como Hannah Williams o Colorama, por dar solo un par de nombres. Big Crown es un sello que cuenta con un montón de propuestas interesantes, me gusta lo que hacen. Puma Blue es también un artista interesante, con ese aire a un Chet Baker moderno. Conna Mockassin y su extraño mundo es flipante y divertido.

SL: A mí me gustan Mac Demarco, Holy Hive, Brainstory, Chicano Batman, Black Pumas, Little Barrie, Carwyn Ellis, The Monophonics o Mamas Gun. Son los primeros nombres que se me ocurren.

Estamos padeciendo un 2020 raro y difícil. En estas circunstancias, no debe haber sido fácil la promoción y difusión de vuestro disco. ¿Habéis tenido alguna oportunidad de presentarlo en vivo?

AP: Dimos un único concierto y luego tuvimos que cancelar hasta… quién sabe hasta cuando. Echo mucho de menos girar, actuar en directo.

SL: Así es, dimos un concierto antes del confinamiento y no hemos vuelto a los escenarios. No te puedes ni imaginar lo que echamos de menos actuar en vivo.

“We ain’t nothing like kids longing for the sunshine”. ¿Es esta la mejor actitud para enfrentar estos duros momentos?

AP: Has entendido la frase mal, dice “we ain’t nothing BUT kids”, lo que representa exactamente lo contrario que la tuya. Si vas a citarme mis propias letras, ¡hazlo correctamente! (Risas) Bueno, en respuesta a tu pregunta, sí. Es necesario ser un poco despreocupados, puesto que de otro modo es demasiado fácil empezar a imaginar el más negro de los futuros. Tenemos que aguantar y superar esta situación, ¡porque al otro lado nos espera la mayor de las fiestas!

(Nota del entrevistador: en realidad quería decir lo mismo que ellos, pero transcribí mal la frase)

SL: ¡Amén!

