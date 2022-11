La novena edición de Inverfest llega con más de 100 propuestas

Acaba de presentarse la que será novena edición de Inverfest, el ciclo madrileño que tendrá lugar entre los días 6 de enero y el 5 de febrero. Edición que llega con más de 100 propuestas en las que aparte de los habituales conciertos, incluirán comedia, Clubbing, InverVerso, Conversaciones Polares y la serie de La Nevera de Inverfest. Un intenso mes que se desarrollará en catorce sedes diferentes de la capital además de Fuenlabrada y Pozuelo de Alarcón.

Nada menos que ochenta y ocho conciertos definidos por la diversidad, con espacio para todos los géneros musicales, desde el pop al flamenco pasando por el indie, la canción de autor o el Rock en un programa que cuenta con propuestas tan interesantes como las de Tindersticks, Nacho Vegas, Los Estanques y Anni B Sweet, Christina Rosenvinge, Second, Guitarricadelafuente, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Amaia, Lagartija Nick, Soleá Morente, Sex Museum, Víctor Coyote, Soledad Vélez, Doctor Explosión, Núria Graham, Pablo und Destruction y muchos más. En el apartado de la comedia podremos vibrar con, entre muchos otros, con Ignatius Farray + Inés Hernánd, Luis Álvaro + Roberto Bodegas, Grison…

Programa de conciertos por sedes Inverfest 2023

WIZINK CENTER

Viernes 13 enero

Camela – Presenta su nuevo álbum Que la Música te Acompañe

Sábado 14 enero

Rulo y la Contrabanda – Concierto dentro de su gira “25 Años de Canciones: Noches de Fuga y Contrabando”

Domingo 15 enero

Funambulista – Estreno de disco Animal y arranque de gira Animal Tour

Viernes 20 enero

Los Zigarros – Concierto 10º Aniversario

Sábado 21 enero

Morgan – Concierto especial Morgan & the Golden Family

TEATRO CIRCO PRICE

Viernes 13 enero

Tindersticks – Presenta su gira 30 Aniversario: Tindersticks with orchestra and guests

Sábado 14 enero

Carlos Núñez – Gran Fiesta Anual Celta

Domingo 15 enero

Club del Río – Fin de su gira Lejos contigo

Martes 17 enero

El Milagro de P. Tinto – FETÉN FETÉN (cine con música en directo)

Proyección de la película El Milagro de P. Tinto con música en directo de Fetén Fetén

Miércoles 18 enero

Los Estanques y Anni B Sweet – Presentación de su disco conjunto: Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado

Viernes 20 enero

Depedro – Concierto dentro de su gira Máquina de Piedad

Sábado 21 enero

Antílopez – Presentación de su nuevo disco Mutar Fama

Domingo 22 enero

Belén Aguilera – Presenta su nuevo show Superpop

Martes 24 enero

Arcángel – Presenta su nuevo espectáculo Flamenco Diverso

Miércoles 25 enero

Christina Rosenvinge – Concierto 30 Aniversario de su disco Que me parta un rayo

Jueves 26 enero

María Pelae – Concierto fin de gira La Folcrónica

Viernes 27 enero

Izaro – Concierto de fin de su gira Limones de Oro

Sábado 28 enero

Second – Presenta su nuevo disco Flores Imposibles

Domingo 29 enero

Tian Lara + Pablo Chiapella – Espectáculo El Anti-Coach (Comedy)

Miércoles 1 febrero

Israel Fernández – nuevo espectáculo Pura Sangre

Jueves 2 febrero

Kevin Johansen – Presenta su nuevo disco Tú Vé

Viernes 3 febrero

Recycled J – en concierto

Sábado 4 y domingo 5 febrero

Guitarricadelafuente – Presenta su álbum debut La Cantera

LA RIVIERA

Sábado 7 enero

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba – Fin de gira Hilo Negro

Domingo 9 enero

Space Hammu – En concierto

Jueves 12 enero

Alice Wonder – Fin de gira Que Se Joda Todo Lo Demás

Viernes 13 enero

Iseo & Dodosound – Concierto Gira Blossom in The Club

Sábado 14 y Domingo 15 enero

Amaia – Presenta nuevo disco Cuando no sé quién soy

Domingo 22 enero

Winter Swing Party II – Noche de baile con música en directo

Jueves 26 enero

Baiuca – Concierto fin de gira Embruxo

Sábado 28 enero

Nacho Vegas – Presenta su nuevo disco Mundos Inmóviles Derrumbándose

Jueves 2 febrero

Sexy Zebras –Concierto dentro de su gira Jaleo Tour

Viernes 3 febrero

La Bien Querida – Presenta su nuevo álbum Paprika

TEATRO ESLAVA

Domingo 22 enero

Sra. Tomasa – Nuevo espectáculo

Domingo 29 enero

EDE – Presenta su álbum debut Lucero

Miércoles 1 febrero

Lagartija Nick – Presentan Homenaje a la generación del 27

LULA CLUB

Sábado 14 enero

Tomasito – Presenta Agustisimísimo

Viernes 20 enero

Valira – Presenta Luz Errante Tour

Sábado 21 enero

Amatria – Presenta su nuevo álbum Un Disco

Domingo 22 enero

DakhaBrakha en concierto

Sábado 28 enero

L.A. – Estreno nueva gira Songs and Stories Tour

Viernes 3 febrero

31 fam – Pre-estreno nueva gira

Sábado 4 febrero

Jenny & The Mexicats – Presentan su nuevo disco Fiesta Ancestral

Domingo 5 febrero

Aiko el grupo + Pipiolas en concierto

SALA EL SOL

Viernes 6 enero

Sex Museum – Presentan nuevo disco Museexum

Jueves 12 enero

Gilipojazz – Presenta su nuevo disco ¿Dónde está el jazz?

Viernes 13 enero

Nøgen – Presentan su disco Under Alt

Sábado 14 enero

Subze – Presenta su nuevo show Special Edition

Domingo 15 enero

Jimmy Barnatán – Concierto dentro de la gira El Americano Tour

Jueves 19 enero

Eladio y Los Seres Queridos – Presentan su nuevo espectáculo Academia

Viernes 20 enero

Anabel Lee – Concierto fin de gira Ni Indie ni Punk

Domingo 22 enero

La Pantera – Presenta su nuevo proyecto London Blue

Miércoles 25 enero

Sharif – Espectáculo poesía (InverVerso)

Jueves 26 enero

La Plazuela – En concierto

Viernes 27 enero

Ona Mafalda – Concierto arranque de nuevo proyecto

Sábado 28 enero

Biela – Nuevo espectáculo

Domingo 29 enero

Los Niños Jesús – Concierto debut en Madrid

Martes 31 enero

Víctor Coyote – Presenta Ruido bajito no es una contradicción (InverVerso)

Miércoles 1 febrero

Tangerine Flavour + Suso Díaz & The Appaloosas – En concierto

Jueves 2 febrero

Soledad Vélez – Presenta su nuevo disco Visiones

Viernes 3 febrero

Egon Soda – En concierto

Sábado 4 febrero

Doctor Explosión – Presenta su nuevo trabajo discográfico Superioridad Moral

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA CONDEDUQUE

Viernes 13 enero

Miren – Presenta su nuevo disco A Partes

Viernes 20 enero

Marina Herlop – Presenta su nuevo álbum Pripyat

Sábado 28 enero

Sila Lúa – Presenta su álbum debut Rompe

Viernes 3 febrero

Irenegarry – Presenta su álbum debut Mandona

Sábado 4 febrero

Nuria Graham – Presenta su nuevo trabajo Cyclamen

SALA SIROCO

Miércoles 11 enero

Suso Sudón – Presenta su libro Ahí fuera (InverVerso)

Jueves 12 enero

Red Cactus – Presenta su álbum debut Red Cactus (Concurso Hyundai)

Jueves 19 enero

Le Nais – Presenta AM I

+

La Paloma – En concierto

Sábado 21 enero

Begut – Presenta su primer EP Que hablo demasiado

Miércoles 25 enero

Pau Vegas – Presenta su álbum debut

Jueves 26 enero

Grex – Presenta su EP Como quieres que te quiera

Viernes 27 enero

Casero – Presenta su nuevo álbum Me doy cuenta

Domingo 29 enero

Vinson + Mr. Cobol – En concierto

Miércoles 1 febrero

Pecker – Presenta El Incendio Perfecto (InverVerso)

Jueves 2 febrero

Moanday – En concierto (Concurso Hyundai)

SALA GRUTA 77

Jueves 5 enero (warming up concert)

The Real McKenzies – Presenta Songs of the Highland Songs of the Sea

telonero Majaicans

Jueves 12 enero

Alejandra Martinez de Miguel + Silvia Nieva (InverVerso)

Viernes 13 enero

Pablo und Destruction – En concierto

telonero Alberto Acinas

Jueves 19 enero

L3mur + Nothingood + Coco Wine – En concierto

Jueves 26 enero

Carlos Salem + Luter + Luix Kaf (InverVerso)

Sábado 4 enero

Le Birrette – En concierto

TEATRO INFANTA ISABEL

Sábado 14 enero

Ignatius Farray + Inés Hernánd – Presentan con Payasos y fuego (Comedy)

Sábado 21 enero

Grison – En directo (Comedy)

Sábado 28 enero

Dani Fernández + Sergio Bezos + Fran Pati – Presentan sus monólogos (Comedy)

Sábado 4 febrero

Luis Álvaro + Roberto Bodegas– Presentan sus monólogos (Comedy)

MIRA TEATRO – POZUELO DE ALARCÓN

Viernes 27 enero

Soleá Morente – Presenta Aurora y Enrique

Sábado 28 enero

Litus & Brossa Quartet – En concierto

Domingo 29 enero

El Pequeño País del Swing – Presentan su musical familiar

FUENLABRADA

Viernes 13 enero – Casa de la Música (Sala El Grito)

Varry Brava -Presentan su concierto electroacústico

teloneros: Belapalma

Sábado 14 – enero Casa de la Música (Sala El Grito)

Anni B Sweet – Concierto acústico

Teloneros: Popdata

Jueves 19 enero – Centro de Arte Tomás y Valiente

Alberto San Juan y Fernando Egozcue – Presentan Amar

Viernes 20 enero – Espacio Joven La Plaza (Sala Las Artes)

Soleá Morente – En acústico presenta Aurora y Enrique

Domingo 15 enero Casa de la Música (Sala El Grito)

Rock en Familia – Presenta Hijos del Rock And Roll

Sábado 21 enero -Casa de la Música (Sala El Grito)

Leo Jiménez – En concierto

Sábado 28 enero – Casa de la Música (Sala El Grito)

Robledo – En concierto