Entrevista a Julia Jacklin, que presenta ‘Pre Pleasure’

Julia Jacklin es una de las compositoras más relevantes de esta nueva generación de cantautoras. La australiana publicaba hace pocos meses uno de los discos más interesantes de lo que va de año, Pre Pleasure (Polyvinyl Records), en el que su personal indie folk ganaba nuevos matices que la catapultaban más allá de sus anteriores referencias, Don’t Let The Kids Win (2019) y Crushing (2019).

Parte de culpa la tuvieron las interesantes compañías que eligió para ir un paso más allá grabando en Montreal, no solo con la ayuda del productor Marcus Paquin (The National, The Weather Station), sino de arreglistas tan reputados como Owen Pallett.

Con motivo de su próxima visita (29 de noviembre en Barcelona, La (2) de Apolo, 30 de noviembre en Madrid, Sala Mon), charlamos con ella para hablar de este Pre Pleasure y para conocer cuáles serán sus próximos pasos.

«No sería capaz de hacer lo que hago sin rodearme de gente talentosa, con talentos diferentes a los que yo tengo»

¿Qué te motivó a escribir ‘Pre Pleasure’, influyó la pandemia?

La pandemia creo que como con mucha gente, simplemente puso mi creatividad en un segundo plano. No tenía energías para escribir y todo era un poco demasiado triste. También fue una etapa en la que acababa de terminar una larga gira para presentar ‘Crushing’, así que estaba agotada antes de que comenzara la pandemia.

No hay una motivación real para este disco o un concepto, son solo un montón de canciones que escribí en un momento determinado. Supongo que lo que une a todas las canciones es que tratan sobre la comprensión de que la vida es complicada, nada es seguro y nada es definitivo. Es un punto obvio, pero que me golpeó bastante fuerte cuando tenía poco más de veinte años. Pensaba que eventualmente lo resolvería todo.

Son unas canciones que suenan a la liberación

Sí, supongo, liberación, resignación y esperanza. La liberación que viene con saber que no sabes nada en absoluto.

Se aprecia menos oscuridad que en ‘Crushing’, ¿necesitabais nuevas formas de expresión?

Bueno, solo quería algunas canciones fueran más divertidas de tocar en vivo, canciones que igualmente fueran divertidas de cantar; canciones que no se sintieran tan atrapadas en las trincheras de la vida…

Aparte de eso, también se notan nuevos modos interpretativos. Una renovada Julia Jacklin.

Hay más teclados, hay una caja de ritmos, hay cuerdas… Sin embargo, siguen siendo el mismo tipo de canciones. No creo que hacer álbumes se trate solo de tratar de hacer algo diferente a lo que ya has hecho. Eres una persona diferente cada año, por lo que los álbumes siempre van a diferir de alguna manera sin que lo intentes.

¿Cómo fue grabar en Montreal?

Fue muy agradable salir de mi ciudad y estar en un lugar completamente diferente. He tocado muchas veces en Canadá, pero nunca había grabado allí, así que fue una gran experiencia. Fue bonito vivir el cambio de estaciones, cuando empezamos hacía calor y cuando terminamos la nieve había comenzado a caer, eso me encantó.

Muy interesantes las brillantes aportaciones orquestales de Owen Pallett. ¿Es importante para un compositor rodearse de un gran equipo de músicos?

Sí, absolutamente, no sería capaz de hacer lo que hago sin rodearme de gente talentosa, con talentos diferentes a los que yo tengo.

Has comentado que Celine Dion fue una gran inspiración para Pre Pleasure, de hecho en el vídeo de «Lydia Wears A Cross» le haces un guiño.

Para componer este disco quise buscar conexiones con la música que escuchaba cuando era niña, la música que me hacía querer cantar, antes de que me corrompiera al sentir que solo podía escuchar lo que era genial (risas).

Luego ya te dio por cosas antagónicas como Throbbing Gristle, una curiosa combinación…

Me gusta toda la música, bueno, hay algunas cosas que no me gustan que prefiero no nombrar, pero generalmente trato de escuchar mucha música que no se parece en nada a la mía, sobre todo cuando escribo y estoy preparando un disco. Dentro de mí existen todos los tipos de músicos posibles, pero solo soy capaz de hacer un tipo de música bien, así que me gusta ver lo que hacen los demás. Trato de no escuchar demasiada música que suene similar a la mía cuando estoy componiendo música.

¿Tienes algún artista con el que te gustaría colaborar en el futuro?

Hay un compositor llamado Emile Mosseri que hizo la banda sonora de la película Minari. Trabajar con él sería genial. Pero no se me da bien pedirle a la gente que trabaje conmigo, así que no suelo colaborar muy a menudo.

Nos parece muy interesante la evolución de su carrera. ¿Qué camino te gustaría tomar en tus próximos álbumes?

Me gustaría tomarme más tiempo para escribirlos y grabarlos. Ahora estoy de gira con mi disco actual y prefiero centrarme exclusivamente en ello. Es muy difícil disfrutar y celebrar tu trabajo en esta industria sin preocuparte por lo siguiente que vendrá. No pensemos en ello y vivamos el presente.

¿Cómo serán tus próximos conciertos en España?

Dos australianos, dos canadienses y un estadounidense tocando las canciones de mis tres discos justo enfrente de vuestros ojos. Por favor, ¡venid a vernos!

Escucha Julia Jacklin – Pre Pleasure