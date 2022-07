Zahara estrena ‘Ramona (REPUTA)’ junto a Pretty Pretty 2000

Zahara da una nueva vida a su exitoso PUTA, donde la jienense invita a artistas y bandas a las que admira a acompañarla reinterpretando algunas de las canciones del álbum. También a crear nuevas versiones inspiradas en las originales o a versionarlas en solitario.

REPUTA será editado por GOZZ Records el próximo 23 de septiembre e incluirá las colaboraciones de Alizzz, Carolina Durante, Cora Novoa, Delaporte, La Oreja de Van Gogh, María José Llergo, Perarnau IV, PRETTY PRETTY 2000, Producciones Extintor (Marcel Bagés i David Soler), Rodrigo Cuevas con la Asociación Musical Ubetense y Shego.

Tras «berlin U5», en la que el músico y productor Alizzz le daba la réplica llega la nueva «Ramona». En esta ocasión Pretty Pretty 2000 hace suya esta nueva versión del tema, llevando a Zahara a un lugar totalmente inesperado: un reggaeton que combina el spoken word de la canción original con las nuevas rimas de PP2000.

Este misterioso artista, cuyo proyecto nace entre Babilonia y Alejandría, es responsable del perreo en los clubs de moda del país. En sus sesiones hay espacio para el ball room, la música electrónica, el dembow o el trap.

Con estas palabras explica Pretty Pretty 2000 el proceso de creación de la canción: «Me gusta transformar cosas, y la idea de reconstruir un tema indie-pop y llevarlo al Neo-perreo es una idea que me encantó desde el principio. Por este motivo busqué una canción que fuera hablada, que casi no tuvieras armonías con la voz, y me decidí por RAMONA. A nivel de producción fue muy laborioso, en realidad construí el tema prácticamente desde cero, quedándome únicamente con algunos trozos de la voz, sampleando algunas palabras y loopeando otras. También rehice las lyrics para que pudieran encajar en el nuevo vibe de la canción, pero sin lugar a dudas estoy muy orgulloso y contento con el resultado».

Escucha ‘Ramona (REPUTA)’ junto a Pretty Pretty 2000