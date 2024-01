La Perra Blanco avanza su nuevo disco con ‘Came Back Home’

La Perra Blanco es una de las formaciones de rock and roll más en boga de nuestro país. Formada por la talentosa Alba Blanco en voz y guitarras, respaldada por el contrabajista Guillermo González del Campo y el baterista Jesús López Benítez, garantiza un espectáculo vibrante que acerca el rockabilly de raíz, el blues y el country a las nuevas generaciones.

Estos días llega su nuevo trabajo, Get it out, que se publicará el próximo 19 de enero y del que podemos escuchar «Came Back Home» en la que participa Carlos Tarque (M. Clan), un tema con un estilo sureño, piano honky tonk que aborda la temática de regresar a casa y experimentar una sensación extraña de cambio en el entorno.

Escucha ‘Came Back Home’ de La Perra Blanco ft. Carlos Tarque

Próximos conciertos de La Perra Blanco

9 de febrero – Suiza – TBA

16 de febrero – Madrid – Sala El Sol ENTRADAS

23 de febrero – Zaragoza – Rock & Blues

24 de febrero, 13.00h – Vitoria – Hell Dorado ENTRADAS

24 de febrero, 23.00h – Donostia – Doka Antzokia ENTRADAS

2 de marzo – Valencia – 16 Toneladas ENTRADAS

13 de abril – Alicante – Sala Euterpe ENTRADAS

3 de mayo- Ospel, Países Bajos – Festival Moulin Blues ENTRADAS

18 de mayo– Barcelona – Sala Apolo 2 ENTRADAS

22 de junio – Francia – TBA