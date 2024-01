Julia Holter tendrá nuevo disco en marzo. Escucha ‘Spinning’

Julia Holter vuelve el próximo 22 de marzo con Something in the Room She Moves, un nuevo disco de estudio que llega seis años después de Aviary (2018). Desde entonces había entregado la banda sonora para Never Rarely Sometimes Always (2020) y había participado en el disco Behind the wallpaper (2023) de Alex Temple y Spectral Quartet.

Los últimos años han traído a Julia Holter un enfoque existencial sobre la conexión humana, en medio del asombroso cambio que supuso la muerte de seres queridos (incluido su joven sobrino, a quien está dedicado el álbum) y el nacimiento de su hija. Este nuevo disco procesa vívidamente la complejidad, la gravedad y el asombro de esta confluencia de experiencias. Califica la música de «sensual», «fluida» y «nocturna», un testimonio de cómo el amor, con todos sus desafíos, «desvía las vías neuronales«.

Junto con el anuncio del disco comparte «Spinning», la pieza central incantatoria del álbum; «¿Qué es delicioso y qué es omnisciente?«, canta, «¿Cuál es la magia circular que estoy visitando?». Holter dice: «Se trata de estar en el estado apasionado de hacer algo: estar en ese momento, ¿y qué es ese momento?».

Escucha ‘Spinning’ de Julia Holter

Estas serán las canciones de ‘Something in the Room She Moves’ de Julia Holter