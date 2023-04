The Smashing Pumpkins estrenan el vídeo de ‘Empires’

The Smashing Pumpkins han compartido el video de «Empires», uno de los temas que formarán parte de ATUM, disco que está programado para ser lanzado el 5 de mayo y es la secuela de Mellon Collie and the Infinite Sadness de 1995 y Machina/Machine of God de 2000.

Con 33 pistas en 3 actos (la decepcionante primera entrega llegó en 2022), ATUM fue escrito y producido por Corgan en los últimos 4 años. Se han lanzado 22 pistas hasta la fecha. La banda anunció recientemente su gira de 26 fechas por Norteamérica THE WORLD IS A VAMPIRE TOUR. Producida por Live Nation, la gira comenzará el viernes 28 de julio en The Chelsea en el Cosmopolitan en Las Vegas.

«Crecí en un mundo donde necesitaba saber que bandas como Siouxsie and the Banshees y The Cure existían, porque significaba que había un lugar para personas como yo para reunirnos y pertenecer. Eso es de lo que trata The World Is A Vampire. Recuperar ese sentido de comunidad. Si no encajas, perteneces aquí. Se trata de tener una experiencia compartida y respetar a los demás, pero al final, divertirse. Un verdadero festival alternativo, donde todos los raros y marginados del mundo pueden reunirse y tener una fiesta» – Billy Corgan

Disfruta el vídeo de ‘Empires’ de The Smashing Pumpkins