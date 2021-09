Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra primera PlayList Emergente de septiembre incluye canciones de Tenda, The Paw-Paw Negro, Babayaga, Ey Aha, Cantante de Peso en Alquiler, Apartamentos Acapulco y Abraza.

Tenda – Humo / Poble dorm

La banda valenciana Tenda, grupo revelación de los Premis Ovidi, continúa presentando las canciones de su próximo trabajo que verá la luz el próximo 29 de octubre. Esta vez le toca el turno a un doble single con las canciones “Humo” y “Poble dorm”. “Humo”, un tema de sonido grunge en castellano, busca dar visibilidad a todas aquellas personas que, una vez se han ido, se llevan consigo su nombre y su historia. “Poble dorm”, cantada en valenciano, habla de los falsos paladines de la libertad y defensores del pueblo.

The Paw-Paw Negro – La seda dental

The Paw-Paw Negro es una banda alicantina liderada por Pepe “Bluesman” Murcia. Debutaron a finales de 2019 con un disco, publicado por Flor y Nata Records, titulado Initio Sonus. Hace poco arrancaron una nueva etapa con el primero de una trilogía de sencillos. El tema de presentación se titula “La seda dental”, una canción con referencias psicodélicas tanto en las letras (de Pink Floyd o Beach Boys a Lewis Carroll o Blake Edwards) como en la música, con guitarras que recuerdan a gente como Neil Young, Mick Ronson o Randy California. Participan también Guillermo Bermejo a la batería y Abraham “Biz Rokers” al bajo.

Babayaga – Look out! (He’s behind you)

Babayaga es una banda australiana cuyos miembros proceden de formaciones como Deaf Wish, 99, Baseball, Selfless Orchestra o Last Quokka, además de la Perth Symphony Orchestra. En su música combinan pianos y violines con un rock energético y actitud punk. Pronto publicarán su álbum de debut, grabado en los Hopping Mouse Studios. Como adelanto, hace unos días lanzaron el sencillo “Look Out! (He’s Behind You)”, un divertido tema inspirado en una experiencia del batería, Cameron Potts, viendo una película de Bollywood en el cine.

Look Out! (He’s Behind You) by BABAYAGA

Ey Aha – Cambios

Ey Aha es una banda de pop-rock independiente procedente de Guadalajara, México, que ya pasó este verano por nuestra PlayList Emergente para presentar el último de los cuatro temas que tenían publicados hasta entonces. Hoy regresan a esta sección con “Cambios”, un tema con el que nos presentan un sonido de guitarras mucho más limpio, rítmico y alegre, creando una canción pegadiza y bailable. En el vídeo, editado y producido por Joss Toro Navarro, reflejan una cierta nostalgia de los recuerdos en un estilo muy de la primera década de este siglo, reflejada en un hecho simple como escuchar música en un reproductor de CDs portátil.

Cantante de Peso en Alquiler – Clap your hands

Cantante de Peso en Alquiler es el curioso nombre de una joven banda barcelonesa formada por Marc Requena (voz y sintetizadores), Antonio Rubio (guitarra), Alex Panda (bajo) y Nico Buceta (batería). Recientemente han fichado por Malapata Records y han publicado el primer sencillo del que será su EP de debut. La canción se titula “Clap your hands” y es, como ellos mismo dicen, “para hacer el gañán”. Grabado por Xiri Romaní y Marta Delmont, mezclado y masterizado por Iban Rodríguez Gabarró, se presenta acompañado de un divertido vídeo dirigido por Nico Buceta.

Apartamentos Acapulco – Vámonos de viaje

Apartamentos Acapulco han puesto ya fecha de publicación para su tercer álbum. Será el 8 de octubre, y este tercer disco de los granadinos de llamará El Año del Tigre. El último adelanto de este esperado nuevo disco de Apartamentos Acapulco vio la luz hace unos días y se llama “Vámonos de viaje”. Una canción precisamente sobre los viajes, principalmente por el sur del mundo, que habla de la incertidumbre de emprender una aventura solo con unos billetes en la mano. “Vámonos de viaje” ha sido producida por la propia banda y grabada, mezclada y masterizada por Carlos Diaz en sus estudios Santa Maria de la Vega de Granada.

Abraza – Madrugada

La banda argentina Abraza, formada por Il Americano, SUPER y Nico Agesta, es un trío de indie pop formado entre Capital Federal y La Plata. Hace pocos días estrenaron su primer sencillo, “Madrugada”, adelanto de lo que será su disco de debut. “Madrugada” es una canción con un sonido fresco e íntimo que combina el pop tradicional con elementos de géneros contemporáneos. Con los argentinos Abraza cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la siguiente!