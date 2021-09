The Rolling Stones inician su gira con emotiva dedicatoria a Charlie Watts

The Rolling Stones volvían a los escenarios en el concierto más difícil de su carrera. La legendaria formación no arrancarán su gira No Filter de 2021 hasta el próximo domingo en el Dome del America’s Center en St. Louis, Missouri, pero este lunes realizaron un show privado a modo de calentamiento en el Estadio Gillette en Foxboro, Massachusetts para unos pocos elegidos.

Tocaron 14 canciones y dedicaron el espectáculo a Charlie Watts, fallecido el 24 de agosto de este año. Fue un momento difícil, pues era su primer concierto sin Watts desde que se unió a la banda en enero de 1963. Mick Jagger arrancó con unas bonitas palabras para su amigo: “Es una noche un poco conmovedora para nosotros. Esta es nuestra primera gira en 59 años que hemos hecho sin nuestro encantador Charlie Watts. Todos extrañamos mucho a Charlie. Lo extrañamos como banda. Lo extrañamos como amigos, abajo y arriba del escenario. Tenemos tantos recuerdos de Charlie… Estoy seguro de que algunos de vosotros que nos vieron antes, también se acuerden de Charlie. Espero que lo recuerden como nosotros. Nos gustaría dedicarle este show a él“.

Miembro fundador de The Rolling Stones desde enero de 1963, cuando se unió a Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones ,Charlie Watts es considerado uno de los batería más elegantes de la historia de la música popular por su toque jazzistico.

Su sustituto para estos conciertos será Steve Jordan batería que ha trabajado en diversas ocasiones con Keith Richards en proyectos en solitario.

Los tema interpretados por The Rolling Stones en su primer show sin Charlie Watts fueron:

Let’s Spend the Night Together

Tumbling Dice

Under My Thumb

Troubles A-Comin’ (The Chi?Lites cover) (live debut)

Living in a Ghost Town

You Can’t Always Get What You Want

Midnight Rambler

Miss You

19th Nervous Breakdown

Start Me Up

Gimme Shelter

Sympathy for the Devil

Jumpin’ Jack Flash

(I Can’t Get No) Satisfaction