Como cada miércoles, es hora de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra PlayList Emergente incluye canciones de Alba Robles, Isla de Caras, I Am Divided, El Momento Incómodo, Ey Aha, Portento y Still Dreams.

Alba Robles – Devuélvemelo

Alba Robles es una joven barcelonesa de 20 años que, tras debutar en 2018 con el EP El Eco de Mi Voz, en 2020 lanzó su primer álbum en formato largo, Desde Hoy. Hace unas semanas publicó un nuevo sencillo titulado “Devuélvemelo”, editado por el sello Crea Music y acompañado por un luminoso vídeo rodado por Marina Ayet y Mór G. Dulcet que hoy hemos escogido para abrir nuestra PlayList Emergente de la Semana.

Isla de Caras – Tu forma de decir adiós

Isla de Caras es un grupo argentino liderado por Lautaro Cura que combina pop de raíces latinoamericanas con otros estilos como soul o chillwave. Publicaron un álbum titulado Chango en 2018, y está previsto que en 2021 lancen su segundo trabajo con el sello Costa Futuro. Como anticipo, hace unas semanas desvelaron el sencillo “Tu Forma de Decir Adiós” es una balada de synth pop triste y a la vez tropical que gira sobre la idea de la despedida.

I Am Divided – Fake

I Am Divided es un productor almeriense que hasta la fecha ha publicado dos sencillos. El último de ellos vio la luz el pasado mes de junio y se titula “Fake”. Se trata de un tema de indietrónica contundente en el que, sobre un ritmo 4×4 y una pegadiza línea de bajo, busca plasmar las sensaciones contradictorias que producen los avances tecnológicos, que a la vez que mejoran nuestras vidas también nos causan frustración y falsa sensación de satisfacción.

El Momento Incómodo – Laser 420

El Momento Incómodo es el nuevo proyecto musical de la madrileña Malena Fernández, después de haber pasado por grupos como Paracusia y Blue Boredom, y de haber colaborado con Natos y Waor. En formato de cuarteto han sacado hasta ahora cinco sencillos y han sido finalistas del Concurso de Maquetas Autoplacer, lo que les valió su inclusión en el recopilatorio del festival. Con su canción “Laser 420” Malena rinde tributo a los argentinos Usted Señálemelo, banda con similar enfoque sonoro. Mezclada por Nacho Abascal y masterizada por Javi Roldón, la canción adelanta el próximo movimiento de El Momento Incómodo, un EP que verá la luz en otoño.

Ey Aha – Sonidos

Ey Aha es una banda de pop-rock independiente procedente de Guadalajara, México. Hasta el momento solo han publicado cuatro canciones en plataformas digitales (puedes escucharlas en su perfil de Spotify), pero planean lanzar pronto su primer EP. La última de esas canciones es “Sonidos”, un tema sinuoso y pegadizo cuyo vídeo, lanzado el pasado mes de junio, hemos decidido incluir hoy en nuestra PlayList Emergente de la Semana.

Portento – Luz y fuego

Portento es un colectivo musical experimental con base en la Ciudad de México, liderado por Ángelo Gordillo y con el experimentado Roberto Collio como productor principal del proyecto. De ellos te hablamos en una PlayList Emergente del pasado mes de septiembre con motivo del lanzamiento de su sencillo “Epifanía”. En los últimos meses ha habido novedades respecto a Portento, ya que en mayo lanzaron un nuevo sencillo, “Luz y fuego”, y además desde el 24 de junio tienen un nuevo EP: Shine. Puedes escucharlo en este enlace de Spotify, y también puedes ver a continuación el vídeo de “Luz y fuego”.

Still Dreams – One more kiss

Still Dreams es un dúo japonés que hace poco han publicado su primer disco con el sello Elefant. Se trata de un álbum titulado Make Believe repleto de canciones pegadizas y ensoñadoras que beben del pop sintético de New Order, de la épica de The Pains of Being Pure at Heart y de la elegancia de Saint Etienne. Entre ellas está “One more kiss”, extraída como sencillo hace apenas unas semanas y la canción que hemos escogido hoy para cerrar nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Os esperamos el próximo miércoles!