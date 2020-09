Lambchop anuncian disco de versiones y lanzan adelanto

En el otoño de 2019, Kurt Wagner de Lambchop tuvo una idea única: en lugar de continuar lo que se convertiría en una gira económicamente desastrosa, invitaría a la banda a Nashville para hacer un álbum como una forma de brindarles un apoyo financiero similar y darse cuenta de algo tangible en el proceso. Cada miembro de la banda se encargó de elegir una canción para que la banda la versionara y dirigir la sesión de grabación a finalización cada día.

El resultado de esto es TRIP, álbum que llega un años después de This (Is What I Wanted to Tell You) y que verá la luz el 13 de noviembre vía City Slang. Ya puedes escuchar el primer single, elegido por Matthew McCaughan , “Reservations” de Wilco.

Sobre la canción, Wagner dice esto: “Al igual que con todas las versiones de TRIP, no se eligió tanto por su contenido ni como homenaje al original pero por lo que nuestro grupo pudo sacar en la grabación de la misma. En este caso creo que demuestra mejor quiénes somos como grupo y qué somos actualmente capaz de expresar. También creo en este caso que Matthew McCaughan , quien eligió la canción, lo dijo mejor”.

“Me gustaría decir que ‘Reservations‘ de Wilco es una canción que siempre quise versionar. Pero honestamente, después de que un amigo la mencionó en una historia, tuve que regresar y darle otra escucha. Elegir una versión es estresante para mí. Es algo tontopor lo que estresarse, pero tantas canciones tienen recuerdos ligados a ellas, y no quiero nublar esos recuerdos. Normalmente elijo una de esas canciones que creo que encajaría con la banda, pero luego voy de un lado a otro, preguntándome cuál es la mejor manera de abordar el arreglo. ¿Debemos honrar el original y tratar de recrear fielmente todos los sonidos y actuaciones que hacen que la canción sea especial para mí ,deberíamos cogerla aparte y empezar de nuevo? Luego, agregue el hecho de que la versión se grabaría y preservaría para siempre. No pude pensar en una canción que no pudiera argumentar para ambos enfoques, por lo que siempre termina en un punto muerto para una sola persona. Entonces decidí que elegiría una canción que, aunque me encanta, y lo sé, no era una que hubiera estado en bucle durante meses en algún momento de mi vida, ni una que esté permanentemente ligada a algún recuerdo mío. En cambio, usé las colecciones de mi familia y amigos y recuerdos con y sin su permiso. De esa manera simplemente se lo arruinaría a ellos. Pero es la intención lo que cuenta.”

Grabado del 2 al 7 de diciembre de 2019 en Battletapes en Nashville, TN y producido, diseñado y mezclado por Jeremy Ferguson (con la excepción de ‘Reservations’ que fue co-mezclada por Ferguson y Matthew McCaughan , TRIP suena como una culminación del catálogo más antiguo de la banda fusionado con trabajos recientes. Hay una soltura y libertad que recuerda a su sonido más antiguo mezclado con un grupo de sofisticación e innovación derivadas del proceso de tocar juntos durante tanto tiempo. El título TRIP se refiere a las circunstancias que rodearon su creación y la esfuerzo de “viajar” en sí. “También parece describir una vida en la música y las situaciones que creamos en nuestra vida como banda a lo largo de los años “, agrega Wagner. ” Ha sido un viaje … “