Las 5 mejores canciones para escuchar cuando se juega Craps online

La música es el acompañante perfecto para realizar cualquier actividad, y los juegos de dados no son la excepción; es por eso que te hemos preparado una playlist con nuestras cinco mejores canciones para que disfrutes al máximo de tus partidas de crap online.

Tumbling Dice – The Rolling Stones

No podíamos empezar esta lista con otra canción que no fuese Tumbling Dice de los Rolling Stones. Este tema fue compuesto en 1972 para el álbum Exile on Main St. y desde entonces se volvió una de las populares del grupo, siendo parte del repertorio de su más reciente gira en 2022, al igual que de su álbum en vivo.

La canción habla de cómo las mujeres apuestan en el amor lanzando a los hombres como dados, los cuales siempre caen perdidamente enamorados por ellas.

Si deseas empezar tus partidas del día con un buen ritmo, te recomendamos que comiences con Tumbling Dice escuchándolo a través de YouTube o Spotify.

Luck Be A Lady – Frank Sinatra

Si deseas vivir la experiencia de los casinos en los años 50, te invitamos a disfrutar de la versión de Luck Be a Lady interpretada por el legendario cantante Frank Sinatra.

Esta canción fue escrita en 1950 por Frank Loesser y cantada por Sinatra 15 años después, desde entonces se ha vuelto unas de las rendiciones más populares de esta, siendo usada en películas como Mrs. Doubtfire.

Luck Be A Lady salió al mercado en el álbum Sinatra 65; sin embargo, recomendamos disfrutar de su versión remasterizada en Nothing but the Best, un álbum que recopila varias de las canciones de Sinatra con una mejor calidad de audio.

¿Dónde jugar craps online?

Las mesas de craps son una de las actividades más comunes en cualquier casino físico; sin embargo, es muy posible que no haya ninguno cerca de la zona donde vives o bien no tengas tiempo para ir a uno de estos establecimientos, y es ahí donde entran los craps online.

Si no tienes idea de dónde jugar online, te recomendamos revisar una lista de los mejores casinos con Craps online, ahí podrás encontrar cientos de estos juegos y muchos otros títulos de casino como tragaperras o juegos de cartas.

Ramblin’ Gamblin’ Man – The Bob Seger System

Si buscas una canción que te acompañe en esos momentos de racha, entonces Rambling’ Gamblin’ Man es ideal. El tema fue lanzado a finales de los 60 por Bob Seger y logró llegar al puesto número 17 entre las canciones más escuchadas a nivel nacional.

La canción ganó algo de relevancia recientemente después de haber sido incluida en la película Once Upon a Time in Hollywood y actualmente cuenta con una versión remasterizada disponible en el álbum Ultimate Hits: Rock and Roll Never Forgets, que compila los mejores éxitos de este cantante.

Whims Of Fate – Lyn Inaizumi

Si eres familiar con el mundo de los videojuegos, quizás reconozcas esta canción del popular título Persona 5. El tema fue compuesto por Shoji Meguro en colaboración con Benjamin Franklin y la cantante japonesa Lyn Inaizumi, quien da voz a la mayoría del soundtrack del juego y sus spin-offs.

Whims Of Fate aparece como la canción de fondo de un casino en el que los protagonistas deben infiltrarse, haciéndola ideal para jugar craps o cualquier otro juego de azar.

Puedes disfrutar de esta y todas las otras canciones del juego a través de Spotify, Apple Music y YouTube, o bien jugando su versión mejorada Persona 5 Royal en Xbox, PlayStation, Nintendo Switch o PC.

Lonely Boy – The Black Keys

Lonely Boy ocupa el primer lugar de nuestra lista de mejores canciones para jugar Craps online y creemos que no solo sirve como acompañante para partidas de dados, sino también para muchos otros juegos de casino.

La canción fue lanzada al mercado en 2011 por la banda de rock estadounidense The Black Keys como parte de su álbum El Camino y desde entonces ha sido una de las canciones más populares de la banda, con más de 400 millones de reproducciones en Spotify y dos premios Grammy en 2012 por mejor canción de rock y actuación.

Desde su lanzamiento, Lonely Boy ha sido utilizado en diferentes medios, siendo uno de los más recientes el videojuego Hi-Fi Rush, el cual salió este año para Xbox y PC.

Conclusión

Antes de cerrar esta lectura, queremos hacer mención de algunas canciones que casi llegan al top para que disfrutes de estas canciones junto a las que mencionamos en este top.

Dealing With The Devil – Looking Glass

Bohemian Like You – The Dandy Warhols

Ain’t No Rest for the Wicked – Cage the Elephant

What Makes a Good Man? – The Heavy

Glass House – Kaleo

Who’s Ready for Tomorrow – Rat Boy

Por supuesto, estas son solo algunas de muchas canciones para disfrutar de una partida de craps en un casino en línea; existen muchas más de las cuales nos gustaría escuchar tu opinión. Por ello, no dudes en dejarnos tu opinión en la caja de comentarios sobre otras excelentes canciones para jugar al craps online.