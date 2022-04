7 días en Muzikalia (semana del 18 de abril)

Muzikalia regresa a tu correo como cada domingo para traerte un resumen de los contenidos más interesantes que te hemos traído esta semana. Siete días en los hemos estrenado algunas canciones que deberías escuchar, descubierto nuevos y emocionantes festivales y hemos tenido algunas novedades interesantes.

ENTREVISTAS DE LA SEMANA

Clap Your Hands Say Yeah: “Creo que es importante tener sentido de la vulnerabilidad y reconocer que nadie es infalible. La gente parece perder de vista eso, y creer que siempre tienes la razón implica debilidad”

Viaje a Sydney: “Solemos definir nuestro disco como un viaje en el tiempo de la música española. El pop rock en nuestro país no vino sólo de fuera, también evolucionó de corrientes musicales muy diversas que llevaban practicándose en España mucho antes de que Bertín Osborne se soltara el pelo cantando rancheras”

DISCOS DE LA SEMANA

Fontaines D.C. – Skinty Fia (Partisan)

El grupo liderado por Grian Chatten va más allá que esa retahíla de nuevas bandas del revival post-punk y tienen los visos y la actitud para conquistar el mundo, lo que es ante todo, una pequeña victoria en estos tiempos de mierda. Porque que una joven banda tan preocupada por lo social como Fontaines D.C., que nombra a autores y poetas irlandeses en sus canciones inquisitivas y malhumoradas goce cada vez de mayor popularidad, es algo cuanto menos, curioso.

Stromae – Multitude (Mosaert Label / Universal)

Las canciones son todas memorables: “Santé (homenaje al personal sanitario que trabajaron en la pandemia) es como un reguetón con aires caboverdianos, “La Solassitude” recuerda al intimismo de Billie Eilish, “C’est Que Du Bonheur” (recuerdos de cuando cambiaba pañales) es una retorcida champeta aliada con el son cubano, y el lado más urbano aparece en “Riez” con esos compases oscuros a lo Burial orientalizado. Sin duda este será uno de los discos que recordaremos durante mucho tiempo.

Cypress Hill – Back In Black (MNRK)

Pues ahí siguen los californianos Cypress Hill, lanzamiento tras lanzamiento, apuntalando su marca personal y, quizá a su pesar, con tendencia más a consolidarlo que a evolucionarlo. Y es que en este Back In Black (apunten, este es el décimo álbum de su discografía) aparecen algunas anomalías, entiéndanme, que tendrían que tomarse en cuenta para esa variación probablemente deseada.

La Culpa – La Culpa (Humo Internacional) Al contrario de muchos otros discos, hablar del lugar en que se ha grabado éste, sí es relevante. El CSA La Residencia es un inmueble situado a las afueras de València en el que todas las semanas suceden cosas alucinantes, que tienen mucho (o todo) que ver con lo que se mueve a nivel underground -y por tanto, cimenta la cultura que está por venir- en la ciudad del Túria.

LIBROS MUSICALES

La Santísima Trinidad. El Sonido del Pop Electrónico de Masas (Pablo Ferrer Torres)

Un voluminoso ensayo que pondera y pone en paralelo las trayectorias de las tres formaciones más exitosas del synth pop, invitándonos a un viaje cronológico que arranca en la prehistoria de la música electrónica y llega hasta nuestros días. Funciona como si de tres biografías independientes se tratara, pero va trazando interesantes conexiones entre los autores de “Enjoy The Silence”, “Blue Monday” y “West End Girls”, y ahí es donde brilla y obtiene su peculiaridad y su principal gancho, ya que por lo general la mayoría de seguidores de alguno de estos grupos, lo son igualmente de los otros dos.

Loquillo, de Felipe Cabrerizo (MAXI)

Lo que realmente importa, que es conocer una de las trayectorias más meteóricas de la historia del rock español y las raíces, formación, ascenso, declive y espectacular remontada de un personaje completamente simpar (que eso no se lo quita nadie), este volumen lo cumple a la perfección. Encima, como no podía ser de otro modo, está escrito de una manera exquisita, con los justos ingredientes para que uno no se separe de su lectura ni un segundo y lamente, con sinceridad, terminar su último párrafo. Y por si fuera poco, en mi caso, ha conseguido lo indecible: que me ponga a escuchar la discografía completa de un músico al que tenía completa y conscientemente ignorado. Y ¡oiga! la verdad es que tiene sus cositas

REPORTAJES DE LA SEMANA

Especial The Cure: 30 años de Wish, su última obra maestra Wish era un disco tan variado como pudo ser Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987) y contenía muchas de las facetas características de la formación no solo a lo largo de sus 12 canciones, sino en la colección de caras B más sobresaliente de toda su carrera. Lo escucharemos al completo, intentando recuperar tomas diferentes a las habituales e indagaremos por su proceso de creación.

Especial Depeche Mode: 25 años de Ultra

Ultra es un tratado de elegancia y ambientes siniestros con ciertos toques de triphop, que vuelve a apoyarse en las guitarras y se adentra en sus parajes más densos hasta la fecha. Atmósferas melancólicas e introspectivas. Todo ello empaquetado en un arte y unas sesiones fotográficas memorables a cargo del infalible Anton Corbijn, quien también se inspiró en ese lado oscuro que rodeaba al grupo.

CONCIERTOS

The Dead South + Elliot Brood (La Riviera) Madrid

OTROS CONTENIDOS

