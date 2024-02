Las historias escritas: los 4 libros sobre las bandas musicales legendarias

Álbum Año de Lanzamiento Sencillos Destacados

The Rolling Stones (England’s Newest Hit Makers) 1964 «Not Fade Away», «Tell Me (You’re Coming Back)», «It’s All Over Now»

Out of Our Heads 1965 «(I Can’t Get No) Satisfaction», «The Last Time», «Play with Fire»

Beggars Banquet 1968 «Sympathy for the Devil», «Street Fighting Man», «Jumpin’ Jack Flash»

Let It Bleed 1969 «Gimme Shelter», «Let It Bleed», «You Can’t Always Get What You Want»

Dirty Work 1986 «Harlem Shuffle», «One Hit (to the Body)», «Winning Ugly»

Steel Wheels 1989 «Mixed Emotions», «Rock and a Hard Place», «Almost Hear You Sigh»

Bridges to Babylon 1997 «Anybody Seen My Baby?», «Saint of Me», «Out of Control»

A Bigger Bang 2005 «Streets of Love», «Rough Justice», «Rain Fall Down»