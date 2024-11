The Magnetic Fields graban su Tiny Desk Concert

The Magnetic Fields celebran este año el 25º aniversario de su disco 69 Love Songs. Un compendio de canciones que abarcan un amplio espectro de estilos musicales, desde el pop clásico hasta el folk, el country, el synth-pop y más allá. Cada una de las 69 canciones es una pequeña joya, hábilmente construida y cargada de ingenio, que aborda el amor desde ángulos inesperados y en ocasiones, hasta irreverentes. Desde la melancolía de «The Book of Love» hasta la ironía mordaz de «Yeah! Oh, Yeah!» pasando por la exuberancia pop de «Absolutely Cuckoo», cada canción ofrece una mirada única al amor y sus dilemas.

Una obra maestra que desafía las expectativas, cautiva los corazones y sigue resonando con una frescura y una relevancia que perduran décadas después de su lanzamiento. En un mundo lleno de clichés románticos y fórmulas predecibles, este triple álbum sigue siendo un faro de originalidad y creatividad, un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es una fuente inagotable de inspiración artística.

Hace unos meses pasaron por Barcelona con él, estos días han compartido su actuación en los Tiny Desk Concert que organiza NPR: