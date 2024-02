Mark Knopfler reúne a 60 estrellas para luchar contra el cáncer

Mark Knopfler regrabará “Going Home (Theme From Local Hero)” con una alineación legendaria, para recaudar fondos para en la lucha contra el cáncer.

En el tema participan: David Gilmour (Pink Floyd), Ronnie Wood (The Rolling Stones), Slash (Guns N’Roses), Eric Clapton, Sting, Sheryl Crow, Bruce Springsteen, Tom Morelo (Rage Against The Machine), Pete Townshend (The Who), Peter Frampton, Nile Rodgers (Madonna, Daft Punk, Aretha Franklin), Joan Jett, Brian May (Queen), Tony Iommi (Black Sabbath), Steve Vay, Joe Satriani, Joe Bonamasa, Zucchero, Sam Fender … y muchos más.

El tema se abre con la última grabación en vida del recién fallecido maestro de la guitarra Jeff Beck. Además de a Roger Daltrey (vocalista de The Who) que agregó la armónica, el mítico Beatles, Ringo Starr, está en la batería junto con su hijo Zak Starkey y Sting completa una extraordinaria sección rítmica al bajo.

Con ilustraciones diseñadas por Sir Peter Blake (The Beatles, The Who, Eric Clapton, Band Aid, Paul Weller, …). Este lanzamiento es un hito en la historia de la música, en la historia del Rock.

Mark Knopfler comenta: “Lo que realmente quiero hacer, antes de nada, es agradecer a todos y cada uno de los participantes por esta excelente respuesta”. “Realmente, no creí que este proyecto llegara a tener a tantos talentos”. “Guy y yo nos dimos cuenta desde el principio, que teníamos que hacer el tema más largo, en su duración, para abarcar la cantidad de amigos y grandes músicos que se iban uniendo.

“Antes de que supiera a quien llamar, Pete Townshend entró en mi estudio armado con una guitarra y un amplificador. Y al oír ese primer acorde de Pete… flipe! Fue fantástico. Y a partir de ahí llegó Eric (Clapton), toco genial, fue como un beso tras otro. Luego llegó la contribución de Jeff Beck y fue fascinante. Creo que lo que hemos tenido es la magia y a los magos. Todo fue un punto”.

La canción podrá escucharse al completo el próximo 15 de febrero y ya puede reservarse.