Las mejores bandas sonoras de películas deportivas de todos los tiempos

Son muchas las películas que han pasado a la historia gracias a sus inolvidables bandas sonoras. Su fama ha trascendido más allá de los aficionados del cine y cualquiera podría identificarlas sólo con escuchar la música de alguna de sus escenas más icónicas.

En el caso de las películas de deportes, muchas bandas sonoras se han convertido en auténticos himnos motivacionales. A continuación se nombran algunas de las más recordadas.

Eye of the Tiger, Survivor (Rocky III, 1982)

Una de las partes más emblemáticas de cualquier película de Rocky es la secuencia en la que se entrena para su gran combate.

En la tercera entrega de la saga del boxedor de Filadelfia, esta se adereza con las notas de Eye of the tiger. Y traslada una auténtica inyección de energía a todo aquel que la escucha. ¿Quién no ha lanzado puñetazos al aire alguna vez mientras sonaban los acordes iniciales?

Carros de Fuego, Vangelis (Carros de Fuego, 1981)

Este filme cuenta la historia de un grupo de atletas británicos que se preparaban para los Juegos Olímpicos de 1924. Durante la secuencia de apertura se los ve corriendo descalzos por la playa mientras suena de fondo el tema principal de la banda sonora.

Es tan famosa que incluso gente que no ha visto la película completa la conoce. Ya sea por la gran cantidad de parodias que fueron surgiendo a lo largo de los años o por la recreación de escenas similares en anuncios.

Your Hand in Mine, Explosions in the Sky (Friday Night Lights, 2004)

Película de fútbol americano muy aclamada. Retrata la historia de un equipo de instituto (los Permian Panthers de Odessa) que lucha por ganar el campeonato estatal. La cinta muestra de forma fiel hasta que punto pueden obsesionarse por este deporte todos los habitantes de una ciudad.

El tema Your Hand in Mine consigue representar a la perfección esta obsesión y los sentimientos que despierta en ellos su equipo.

Lost but Won, Hans Zimmer (Rush, 2013)

Rush narra la rivalidad entre dos grandes de la Fórmula 1 en los años 70: James Hunt y Niki Lauda. Y este tema instrumental transmite toda la tensión que existía entre ambos pilotos. Es una pieza lenta y suave, pero cargada de fuerza y emotividad.

Su compositor es también responsable de otras composiciones muy aclamadas en el cine como las bandas sonoras de Galdiator o Piratas del Caribe.

Si no puedes parar de pensar en el deporte después de leer este artículo, es hora de que te pongas manos a la obra. La televisión y los diarios especializados te esperan llenos de noticias frescas sobre las últimas competiciones.

Para añadirles un punto más de emoción y diversión podrías hacer alguna apuesta deportiva en cualquiera de ellas. Es una buena forma de entretenerte, que te permitirá explorar diferentes deportes y saber más acerca de cada uno de ellos. Guías como la de www.betting.com te dan toda la información necesaria para empezar.