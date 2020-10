Mourn publican ‘Stay There’, tercer adelanto de Self Worth

Llega el tercer y último adelanto de “Self Worth”, nuevo disco de Mourn, que mantiene el espíritu empoderado que el cuarto álbum del trío barcelonés ha mostrado en los anteriores singles “This Feeling Is Disgusting” y “Men”.

Desde el lanzamiento de Sorpresa Familia, su bullicioso disco de 2018, Mourn han tenido que hacer frente a adversidades. La banda creció y eso es evidente en las canciones que componen Self Worth. Sus melodías, enérgicas y cautivadoras, se aventuran en terrenos más escarpados y sus letras muestran su nueva disposición para abordar temas de diferente peso y tamaño.

“Stay there” viene cargado de una furia que no tapa los arreglos vocales. “Es una canción sobre cómo terminar una relación abusiva y el sentimiento de libertad posterior. Por supuesto, siempre hay secuelas, pero mantenemos la distancia, diciéndoles que se queden donde están y que no nos molesten más. Y también esta canción trata de curarnos de eso, aunque no dice explícitamente que en la letra, esta canción nos sirvió para hacerlo, para sacarnos todos los sentimientos negativos y amargos”.