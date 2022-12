Las mejores canciones de 2022

Sigue nuestro repaso por los mejores de 2022. Hoy te traemos una selección con 100 de las mejores canciones de los últimos 12 meses, o al menos nuestras favoritas.

Como viene siendo costumbre en los últimos años, hemos confeccionado una playlist con temas de bandas y artistas nacionales e internacionales, sin distinción. En cuanto al orden, como resulta muy complicado destacar alguna por encima de las otras 99, seguimos optando por presentarlas ordenadas alfabéticamente por nombre del intérprete.

Dejamos en tus manos cerca de siete horas de música de todos los géneros y estilos, con dos condiciones para estar en esta lista: haber sido publicadas este año y que nos gustaran.

Estas son las 100 mejores canciones de 2022

Adiós Amores – Noche Iluminada

The Afghan Whigs – A Line Of Shots

Airbag – Finales Alternativos

Aldous Harding – Fever

Algo – Y El Mar Que Se Intuye

alt-J – U&Me

Alvvays – Belinda Says

Angel Olsen – Big Time

Animal Collective – Dragon Slayer

Antònia Font – Un Minut Estroboscòpica

Arctic Monkeys – Body Paint

Band Of Horses – Lights

Beach House – Superstar

Belle And Sebastian – Unnecessary Drama

Beth Orton – Friday Night

Beyoncé – Break My Soul

Big Thief – Change

Biznaga – Domingo Especialmente Triste

Björk – Atopos

Black Country, New Road – Good Will Hunting

The Black Keys – Wild Child

black midi – Welcome To Hell

Camellos – Divorcio

Carolina Durante – Yo Soy El Problema

Cass Mccombs – New Earth

Cate Le Bon – Moderation

Chaqueta De Chándal – Firme Usted Aquí

Charli XCX – Yuck

Damien Jurado – Meeting Eddie Smith

Danger Mouse – Because (Feat. Joey Bada$$, Russ, And Dylan Cartlidge)

Death Cab For Cutie – I Don’t Know How I Survive

Depresión Sonora – Dónde Están Mis Amigos

Destroyer – June

Doctor Explosion – Vestir De Mujer

Dorian – Energía Rara

The Dream Syndicate – Where I’ll Stand

Dry Cleaning – Hot Penny Day

Egon Soda – Todo Lo Que Sangre

Estrella Fugaz – Una Ddh Y El Electropura

Ethel Cain – American Teenager

Father John Misty – Goodbye Mr Blue

FKA Twigs – Honda (Feat. Pa Salieu)

Fontaines D.C. – Roman Holiday

Germán Salto – Solo El Tiempo

Gilla Band – Eight Fivers

Guitarricadelafuente – La Filipina

Harry Styles – Keep Driving

Interpol – Something Changed

Johnny B. Zero – Violets

Julia Jacklin – I Was Neon

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Kiwi Jr. – Unspeakable Things

La Bien Querida – Esto Que Tengo Contigo

Lagartija Nick – Una Jirafa / Undécima Mancha

La Villana – Las Olas Contra Todos

LCD Soundsystem – New Body Rhumba

Leia Destruye – Madera Mojada

León Benavente – Líbrame Del Mal

Lizzo – 2 Be Loved (Am I Ready)

Los Estanques – Brillabas

Los Planetas – El Manantial

Los Punsetes – España Corazones

Margarita Quebrada – Azul

Maria Rodés – Prefiero No Decir Nada

Mariola Membrives – La Cantaora

Menta – Lo Que Me Falta

Metronomy – Right On Time

Mitski – Love Me More

Nacho Vegas – Esta Noche Nunca Acaba

The New Raemon, David Cordero & Marc Clos – Todas Esas Palabras

Oliver Sim – Gmt

Orbital Ft Sleaford Mods – Dirty Rat

Pablo Und Destruktion – Esos Fueron Los Días

Panda Bear – Edge Of The Edge

Parade – Anteayer

Phoenix – Tonight (Feat. Ezra Koenig)

Pixies – Dregs Of The Wine

Porridge Radio – The Rip

Pshycotic Beats – Hammering Noises

Rocío Márquez – De Mí – Rumba

Rojuu – Un Paseo Más

Rolling Blackouts Coastal Fever – Dive Deep

Rosalía – Hentai

Sharon Van Etten – Mistakes

The Smile – The Smoke

Spiritualized – The Mainline Song / The Lockdown Song

Spoon – Wild

Sr. Chinarro – Cobarde

Stromae – Santé

Sudan Archives – Selfish Soul

Suede – The Only Way I Can Love You

Superchunk – Endless Summer

Taylor Swift – Would’ve, Could’ve, Should’ve

The Weeknd – Sacrifice

Wet Leg – Angelica

Weyes Blood – It’s Not Just Me, It’s Everybody

Wilco – Story To Tell

Yard Act – Pour Another

Yawners – Suena Mejor

Yeah Yeah Yeahs – Spitting Off The Edge Of The World

Escucha las 100 mejores canciones de 2022

