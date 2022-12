Mejores documentales, libros, emergentes y más cosas de 2022

Como todos los años por estas fechas, arrancamos en Muzikalia nuestro resumen especial de lo más destacado del año que acaba. Empezamos nuestro repaso a los mejores de 2022 por las películas / documentales musicales, los libros musicales, las bandas y artistas emergentes que hemos dado a conocer en nuestra sección 7 Minutos al Día, y finalmente recordaremos a la gente del mundo de la música que se nos ha ido a lo largo del año. ¡Empezamos!

Mejores documentales y películas musicales de 2022

Moonage Daydream (Brett Morgen)

Vaya esto por delante: esto no es un documental. Ni una película. Es que hay quien me ha llegado a preguntar: ¿La has visto? ¿Y quién hace de Bowie? Y no, lo último que tienen que hacer, luego no digan que no les avisé, es afrontar esto como un producto convencional. Moonage Daydream no busca contar una historia, ni siquiera busca ser un fetiche musical. Quiere reflejar, a través de sensaciones, la trascendencia tanto de un personaje, como del ser humano que lo creó.

Patti Smith: Electric Poet (Anne Cutaia y Sophie Peyrard) enlace a la reseña completa

A largo de los años, la alargadísima sombra de Patti Smith ha sido escudriñada en multitud de artículos, libros e incluso documentales como el que aquí nos ocupa, realzando una y otra vez la importancia de la madrina del punk dentro de la (contra) cultura norteamericana. Una vigencia que luce con intensidad y rabiosa actualidad dentro de una época en la que el papel de la mujer resulta reivindicado en todos los planos, y de forma muy particular en el ámbito de la cultura. Es ahí donde las artistas hacen gala de ese tipo de furia argumentada que la propia Smith lleva blandiendo, en propiedad e ininterrumpidamente, desde la ya lejana década de los setenta, en lo que sigue siendo un ejemplo inspirador.

Esplendor y caída: The Garlic Phantoms (Juan Pérez-Fajardo)

No sé si The Garlic Phantoms pensaron algo de esto al comenzar su proyecto, o si simplemente eran unos jetas con ganas de pasarlo bien, ligar e irse sin pagar de sus bares favoritos. El caso es que el dúo conformado por Alacrán Fajardo y Edu Molina obtuvieron un éxito desmedido con tan solo una canción, como lo leen, un solo tema. Pasaron de actuar en su local de ensayo para cuatro colegas, a salas como El Sol y el Wurlitzer Ballroom y de ahí a festivales como el Sonorama, hasta llenar el Wizink Center.

Mejores libros musicales de 2022

‘HEY! Julio Iglesias y la conquista de América’ de Hans Laguna (Contra)

Hans Laguna quiso meterse en terrenos pantanosos. Nada más y nada menos que descifrar la particular singladura de Julio Iglesias por tierras norteamericanas que lo convirtió en la gran estrella de la música melódica latina, y estereotipo del latin lover por antonomasia. Bueno, para ser fieles a la realidad del momento, en aquellos años -principios de los ochenta- era conquistar América, así en plan colonizador, el sueño americano que Julito no quería dejar pasar, porque siempre ha sido un personaje cuya filosofía se encuadra en “lo más es más”. La soberbia de JI, aunque enmascarada con esa pátina de macho doliente, no tenía fin.

‘Un Cadáver Balbuceante. El Vaporwave y Los Fantasmas Electrónicos’ de Grafton Tanner (Holobionte Ediciones)

Porque el vapowave, antes que nada, son sonidos que emergen desde el anonimato de las redes, por lo cual aboga por la cancelación de cualquier autoría. Una música que participa en problematizar sobre los desajustes que va sembrando el capitalismo tardío. El autor escribe “El horror, entonces, emerge de esta propensión al fallo de los medios electrónicos, arrojándonos a nosotros, sus usuarios, a un estado repentino de desbarajuste”.

‘Aquí Vivía Yo’ de Joan Vich Montaner (Libros de K.O.)

Justo en esa peculiaridad radica el interés y el principal valor de este recomendable libro. Veintitrés capítulos breves, en los que Joan va trenzando sus recuerdos, viajando adelante y hacia atrás en el tiempo e hilando curiosas situaciones con una divertida prosa en la que nos encontraremos con muchos de los artistas que pasaron por el festival. De Morrissey y Bob Dylan a Los Planetas, Amy Winehouse, Lou Reed, Morente, Pete Doherty, Kiko Veneno, Robert Smith… además de distintos mánager y agentes, técnicos de escenario, guardaespaldas, personal de la oficina o una Frida, cuyo descacharrante episodio al ritmo del «Born Slippy» de Underworld dejamos para vuestro disfrute sin spoiler que valga.

Otros libros musicales destacados de 2022

Dios Salve A Los Sex Pistols – Fred & Judy Vermorel (Contra)

Armonía y destrucción. Un homenaje a Adrian Borland. José Miguel Gala (Edición Punto Didot)

Jorge Martí – Canción de Amor Definitiva (Plaza y Janés)

Amoroso: Una Biografía de João Gilberto – Zuza Homem de Mello (Libros de Kultrum)

Arthur Lee. Esplendor y decadencia de Love – Barney Hoskyns (Contra)

La Santísima Trinidad. El Sonido del Pop Electrónico de Masas (Pablo Ferrer Torres)

Loquillo – Felipe Cabrerizo (MAXI)

Ilustres raperos. El rap explicado a los blancos – David Foster Wallace / Mark Costello (Malpaso)

Diez maneras de amar a Lana Del Rey. Una investigación pop (Liburuak)

Història De La Música Del Segle XX (L’electrònica) – Pau Riba (Males Herbes)

Diagonal Battiato – Chema Domínguez (Muzikalia)

Antología de la British Invasion – Iñaki García / Álvaro Ortega (Sílex)

Bobby Gillespie – Un Chaval de Barrio (Contra)

Oídos Que No Ven – Mariano Peyrou (Taurus)

Elvis: el Hombre y el Mito – Manuel López Poy (Redbook Ediciones)

AUMBABULUBA BALAMBAMBÚ. La Edad De Oro Del Rock And Roll – Nik Cohn – (La Felguera)

Zappa – Quim Casas (Redbook Ediciones)

Festivales de España – David Saavedra (Anaya Touring)

Besos de alambre de Espino: La historia de The Jesus and Mary Chain – Zoë Howe (Ondas del Espacio)

Jayne County – Man Enough To Be A Woman (Colectivo Bruxista)

Menos que un Perro. El mundo que compuse. – Charles Mingus (Libros del Kultrum)

Chica = Tonta Chica = Mala Chica = Débil. Políticas Identitarias Del Movimiento Riot Grrrl – Laura Sagaz (Orciny Press/Uterzine)

Like a Rolling Stone. Bob Dylan en la encrucijada. – Greil Marcus (Libros del Kultrum)

Bessie Smith – Jackie Kay (Alpha Decay)

Beyoncé en La intersección. Pop, raza, género y clase – Elena Herrera Quintana (Editorial Dos Bigotes)

VV.AA – Música, Maestra. Ensayos sobre música y mujeres escritos por mujeres (Libros del Kultrum)

Reggaetón. Una Revolución Latina – Pablito Wilson (Liburuak)

Así se baila el siglo XX – Gerardo Cartón (Muzikalia)

Linger On: The Velvet Underground – Ignacio Julià (Ecstatic Peace Library)

Simpatía por el Baterista. Por Qué Importa Charlie Watts – Mike Edison (Libros del Kultrum)

Paul Simon. Letras 1964 – 2016 (Libros del Kultrum)

You Are Beautiful and You Are Alone. La biografía de Nico – Jennifer Otter Bickerdike (Contra)

Gritos De Neón – Kit Mackintosh (Caja Negra Editora)

Underground: rockeros malditos y grandes sacerdotisas del sonido – Arnaud Le Gouëfflec / Nicolas Moog (Norma Editorial)

Simple Minds. Viajes, sueños dorados y canciones de amor – Héctor Neira (Lenoir)

Lo Mejor de 7 Minutos en 2022



Como siempre desde hace casi quince años, nuestra sección 7 Minutos al Día se encarga de darte a conocer casi diariamente multitud de bandas y artistas emergentes o poco conocidos en nuestro país. En 2022 te hemos presentado más de 170 artistas y grupos en nuestra sección diaria, además de incluir cerca de 500 canciones, también de bandas y artistas emergentes, en nuestra PlayList Emergente que publicamos de manera semanal. Entre todos ellos hemos hecho una selección de 25 nombres nacionales y otros tantos internacionales que te presentamos a continuación.

Nacionales: (top 3)

Nauci Gold

Jamargo

Sildàvia

Nacionales: del 4 al 25

The Grannies Band

Staytons

The Soulers

Bauer

Isabel Marco

Infrarroja

Norwen

Joel Carro

Amaia Miranda

Triptoy

Madrileña de Canciones

Marialluïsa

Mendizábal

Maria Jaume

Mirage

Fischer Tropsch

Carmesí

Hiagen

Jandry Palms

Death Whistle

Garbí

Santi Araújo

Internacionales: (top 3)

Johannes & The Secret Life (Estados Unidos)

Porter (México)

Juan VU (Argentina)

Internacionales: del 4 al 25

Riff Morris (Chile)

Costa de Ámbar (México)

Saphie Wells (EEUU)

Ponte Pilas (Alemania)

Équipe de Foot (Francia)

Pochi Marambio y Tierra Sur (Perú)

Zen Mother (EEUU)

47 de Fevereiro (Portugal)

The Ascending (Francia)

Laura Loriga (Italia)

L&S (Francia)

Jet Vesper (Australia)

The Wrecks (EEUU)

Sports (EEUU)

Fabricio Robles (Perú)

Bazooka (Grecia)

O’o (Francia)

Los Subtítulos (Argentina)

Public by Two (México)

Kevin Kaarl (México)

ASMRBRUJO (Chile)

Mulas (Argentina)

Se nos fueron en 2022

Este año 2022 ha sido especialmente trágico en cuanto a desapariciones inesperadas. En nuestro país hemos tenido que lamentar el fallecimiento de veteranos como Pau Riba y Manolo Sanlúcar, de una figura mítica de la movida y el arte como Ouka Leele, del guitarrista Joan Vinyals y del libérrimo Malcolm Scarpa. En el ámbito internacional se nos han ido figuras como Ronnie Spector, Elza Soares, Meat Loaf, Betty Davis, Dallas Good (The Sadies), Mark Lanegan, Taylor Hawkins (Foo Fighters), Klaus Schulze, Vangelis, Andrew Fletcher, Alan White, Ronnie Hawkins, Julee Cruise, Paul Ryder (Happy Mondays), William Hart (Delfonics), Judith Durham (The Seekers), Olivia Newton-John, Lamont Dozier, el rapero Coolio, Loretta Lynn, Robert Gordon, Mimi Parker, Gal Costa, Keith Levene, Pablo Milanés, Wilko Johnson, Irene Cara y alguien que ya pensábamos que era inmortal: el mítico Jerry Lee Lewis.