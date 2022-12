Los mejores conciertos y festivales de 2022

Tras una pandemia y una temporada en la que fueron recuperándose poco a poco, regresan a nuestras listas los mejores conciertos y festivales del año en todo su esplendor. Parece que por fin despertamos de un mal suelo y nuestro repaso de Mejores de 2022 estará completo por primera vez en tres años.

Como venía siendo tradición, hemos querido ponerlos en orden alfabético porque es tremendamente complicado escoger uno que destaque sobre el resto. Hemo incluido igualmente un apartado específico para festivales.

Aquí los tienes, divididos en bloques de nacional, internacional y festivales, los mejores conciertos de 2022.

Mejores conciertos nacionales 2022

Biznaga (Sala La Paqui) Madrid

El recorrido de Biznaga no ha sido nada sencillo, siempre desde abajo y con orgullo. Sus últimos dos discos les han convertido en el gran referente ligado al punk que hay en estos momentos en nuestro país. Un grupo surgido desde el más puro underground que está conquistando las salas y festivales de todo el país. Sus directos son fieles al estilo, la única pega: que duren tan poco.

Los Estanques y Anni B Sweet (Ciclo Alhautor, Alhaurín De La Torre) Málaga

Ese preciso instante en el que se apagan los focos y Anni entona los primeros versos de “He Bebido Tanto (Que…)” son suficientes para generar una atmósfera de celebración que se extenderá a lo largo de todo el repaso a tan sobresaliente debut. Su voz y la de Íñigo Bregel se entrelazan creando una sinergia que suena natural, nada forzada, fluyendo delicada, pellizcando nuestros sentidos.

Joana Serrat (Sala Nazca, Inverfest) Madrid

Joana, acompañada de una extraordinaria banda de la cual forman parte dos de sus hermanos a teclados y batería, entró en escena rescatando temas de su cancionero pretérito, mucho más en contacto con el universo musical de raíz norteamericana para, posteriormente, zambullirnos en el paso de gigante que supuso su trabajo del pasado año, trufado de texturas y atmósferas cercanas al shoegaze y al dreampop en conjunción perfecta con el sonido americana.

Kase.O Jazz Magnetism (Wizink Center) Madrid

Don Javier Ibarra Ramos es historia viva de la música en España y el concierto que ofreció el viernes fue un espectáculo irrepetible, un recuerdo por toda su trayectoria. Siempre he creído que el amor hay que demostrarlo cuando uno está presente, homenajes como el realizado en el WiZink son un ejemplo perfecto de respeto y calidad por el rap.

León Benavente (Teatro Cervantes) Málaga

capaces siempre de restallar en nuestras entrañas para hacernos agitar como autómatas entregados a una bacanal de lujuria y desenfreno, con Abraham Boba retándonos cara a cara. Incitándonos a abandonar nuestros cuerpos, a reducirnos a escombros sin importar el mañana. Así son ellos: sudor y carne. Y así nos hacen sentir tras asistir a sus épicos conciertos: salvajemente encendidos.

María José Llergo (Real Coliseo Carlos III) Festival Internacional de Verano de El Escorial

María José Llergo llegó con todo a su participación al Festival Internacional de Verano de El Escorial, una cita que brinda ocasiones como la poder disfrutar de la cordobesa en un entorno privilegiado como es el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial. Este, un escenario imperial por el entorno, arraigado en la historia en la que aparece como uno de los más antiguos teatros cubiertos del país, se fusionó rápidamente con la grandeza que va creciendo día tras día en una de las jóvenes voces del flamenco contemporáneo (no diremos renovador para no contradecir sus propias declaraciones).

Nacho Vegas (La Rambleta) Valencia

Una vez imbuidos en los mundos del Nacho Vegas más crudo, no nos quedó más que entregarnos de lleno a ese fin de fiesta presidido por «La gran broma final» y la catarsis que siempre genera adentrarse en la soberbia «La pena o la nada», con la que terminó la primera parte del concierto. Sin apenas descanso, nos lanzó una versión renovada de «El ángel Simón», que en unas trazas a lo Bad Seeds, nos trasladó a su pasado más atormentado.

Los Planetas (Tomavistas Extra) Madrid

Otro aspecto realmente elogiable fue el set list. Increíble el juego de piernas que lucen Los Planetas a la hora de elegir su repertorio. Así, pudimos disfrutar de rescates que sonaron a gloria como “Devuélveme la pasta” o “Prueba esto” unidos a temas de una hondura majestuosa que requieren de mucha valentía para ser tocados en un recinto de determinadas dimensiones como la preciosa “Señora de las alturas” o la íntima y conmovedora “Amanecer”.

Rocío Márquez & Bronquio (Teatro Central) Sevilla

No cabe duda de que Rocío Márquez y Bronquio han entrado en la liga del flamenco transgresor que iniciaron Veneno y Camarón y que más tarde amplió Enrique Morente. Lo han hecho con Tercer cielo y por la puerta del Teatro Central de Sevilla, pero es obvio que les quedan muchos más cielos por conquistar, como los de Braga (Portugal), Barcelona o Londres (Reino Unido), donde exhibirán su propuesta de forma inminente. Nunca has escuchado nada igual, así que, si puedes, no te los pierdas.

Rosalía (Motomami World Tour) – Plaza de Toros de Granada

La increíble voz de Rosalía, su dominio escénico y su magnetismo despertaron furor desde el primer minuto de espectáculo hasta el último, y las canciones de Motomami, aún lejos de la profundidad de sus anteriores trabajos, se reafirmaron como una alternativa a la radiofórmula, que ahonda en nuevas sonoridades y estructuras desde una óptica bailable, sencilla y disfrutable. Un pasatiempo gourmet para la era TikTok.

Tulsa (Teatro Infanta Isabel – Inverfest) Madrid

Aprovechando las características del espacio, tomaron el escenario en una salida muy teatral, casi oscuras, para llevarnos a tiempos de Espera la pálida (2009) y arrancar con esa frágil «A mis brazos», versión de «Into My Arms» de Nick Cave & The Bad Seeds. Tras ella, el suspiro doliente de «Ay», que dio paso a una «Atalaya» que con su ritmo sincopado y sus sintetizadores, nos terminó de ambientar hacia los otros caminos a los que nos llevaría la noche.

Vetusta Morla (Wanda Metropolitano) Madrid

El concierto ofrecido por Vetusta Morla el 24 de junio en el Metropolitano fue el triunfo de los de abajo, de los humildes, de los trabajadores. Del grupo de barrio que sueña con llenar un estadio, de unos amigos que dando sus primeros acordes se rinden a la imaginación y piensan: «yo si tuviera la suerte de llegar ahí, haría las cosas de forma diferente».

Mejores conciertos internacionales 2022

Arcade Fire (Wizink Center) Madrid

Más allá de contar con un espectacular escenario coronado por proyecciones distópicas y por incluir otro menor en medio de la arena al que se accedía mezclándose entre el público y fue usado primero por el cantante, más adelante por Régine Chassagne y en el último tramo por la banda al completo, lo que cabe destacar en el nuevo espectáculo de los de Montreal es su música. Un sólido setlist que fue manando de ese dotadísmo grupo de multiinstrumentistas y que centrándose en su reciente álbum, recorrió buena parte de su discografía con la incomprensible omisión de Neon Bible (lo único que podríamos reprocharles).

Band Of Horses (Sala La Riviera) Madrid

Los norteamericanos se manejan en torno a ese arriesgado remate de épica, que no vuelve la cara a las cualidades del pop y transita por una fina línea que separaría lo artificioso de la profundidad más convincente, para caer siempre del lado adecuado. Sin fallo, convenciendo en todas y cada de una de las diecinueve seleccionadas, con diferentes velocidades manejadas con la idea de evitar cualquier exabrupto que violase la harmonía de la magia.

Clan of Xymox (Sala Copérnico) Madrid

Un concierto extraordinario, sólido y compacto de principio a fin, gozando de un sonido expansivo y nítido, permitió hacer disfrutar a una audiencia realmente entregada donde se demostró que son las sonoridades siniestras, góticas y darkwave aquellas capaces de juntar entre el público a personas de hasta cinco décadas diferentes. Asombroso.

The Cure (Wizink Center) Madrid

Las buenas sensaciones de sus últimas giras, ese imbatible directo y sobre todo, ese catálogo de canciones inmortales por las que no pasa el tiempo, son razones de peso para que cada uno de sus conciertos sea una experiencia difícil de olvidar. Bien es cierto que este Songs Of A Lost World tour huele a despedida, aunque sea un argumento desgastado desde hace más de tres décadas en las que no hemos dejado de escucharlo una y otra vez. El inexorable paso del tiempo manda e incluso el tono y la temática de estos nuevos temas dejan entrever algo que el día que ocurra, nos dejará con un vacío irremplazable.

Dead Can Dance (Auditori Fòrum CCIB) Barcelona

El Auditori del Fòrum transformó enseguida en pura energía el ambiente místico de una Lisa Gerrard magnánima en voz y forma que ocupó en solitario la apertura del recital, elevando ese clásico que es «Yulunga (Spirit Dance)» al nivel de la inmortalidad que se le presume al tema. Esa espiritualidad, línea continua que vertebrará todo el recital, no podía empezar de mejor forma para, inmediatamente después, festejar a Dead Can Dance en su totalidad.

The Divine Comedy (Teatro Nuevo Apolo) Madrid

Ciento veinte minutos sanadores, que culminaron con un tramo final con el teatro puesto en pie bailando y coreando las inapelables «Something for the Weekend», «The National Express» y «Tonight We Fly», que dieron pase a dos bises, el último de ellos casi inesperado, cerrando con «Sunrise» y dejándonos con una sonrisa y la sensación de haber recuperado parte de lo que la vida nos ha arrebatado durante este tiempo.

Dorian Wood (Berdache [Gender Art Festival]) L’Hospitalet de Llobregat

Se desnudó emocional y literalmente en el escenario. Su cuerpo es de una belleza atávica, sombría. Su cuerpo es la orografía del miedo, de las angustias de los apátridas; en su cuerpo hay señales de la pérdida y del desarraigo, pero también del amor y del llanto. No fue un concierto: esto fue un exorcismo del que no quería volver. La realidad es muy fea e injusta.

Fontaines D.C. (La Riviera) Madrid

Su paso por La Riviera y lo que seguro ocurrirá hoy en Razzmatazz, será recordado como una de esas noches memorables de las que en unos años, cuando asalten los cielos y sea difícil verles fuera de grandes formatos o encabezando festivales. Los que tuvimos la suerte de asistir afirmaremos con orgullo: «Yo estuve allí».

MONO (Sala Mon) Madrid

Poco importa que Pilgrimage of the Soul (21) sea un disco irregular, o que la salida de Yasunori Takada del puesto de batería para ser sustituido por Dahm Majuri Cipolla en 2018 haya hecho perder algún que otro matiz sutil en favor de mayor contundencia a nivel percusivo. Uno sabe que cuando va a ver a MONO en directo el teletransporte emocional y la trascendencia del momento van a ser inolvidables.

Sigur Rós (Wizink Center) Madrid

Más que un concierto estábamos presenciando una experiencia sinestésica, que cobró más fuerza cuando “Svefn-G-Englar” sonó. El público entró en catarsis. Apenas habían sonado cuatro canciones y ya nos tenían comiendo de su mano. El silencio fue interrumpido por un aplauso efusivo.

Stereolab (Sala Moon) València

Pero llegaron los clásicos: “UHF”, con su reivindicación de los Neu! más hipnóticos y sus preciosos coros, así como la esperada y aplaudidísima joya pop-disco, “Miss Modular”, empezaron a elevar el espectáculo hacia unas cotas que ya no abandonaría. Ni la nostalgia, ni el público maleducado iban a impedir lo evidente: estábamos contemplando a una banda que no vive de rentas, sino que habita un estado de gracia al alcance de muy pocas de la enorme cantidad de formaciones noventeras que se reúnen para capitalizar pasadas mieles.

Sudan Archives (Sala Apolo) Barcelona

La comicidad entre Brittney y el público estuvo genial: los ritmos tribales de “NBPQ (Topless) puso la pista encendida, y el virtuosismo con el violín salió a relucir con “Glorious” de su anterior disco Athena. Una velada excelente con una artista que está escribiendo alguna de las páginas más excelsas del soul actual.

Wilco (Noches del Botánico) Madrid

Da igual que hayamos visto giras anteriores o quizá shows más redondos, los últimos tiempos vividos nos conectan con mayor intensidad con ciertas emociones y sensaciones que los de Jeff Tweedy supieron traer de vuelta a base de ese personal country folk y un repertorio que aunque centrado en su última entrega, pasó por los momentos más especiales de su historia.

Mejores festivales 2022

AMFest 2022

Azkena Rock Festival

Andalucía BIG Festival by Mad Cool (Cortijo de Torres, Málaga)

Brisa Festival

Cala Mijas (Málaga)

CanelaParty

DCODE

Ebrovisión

Inverfest

Mad Cool Festival

Nosinmúsica

Noches del Botánico

Festival Oh, See!

Primavera Sound

Santander Music

Sonorama Ribera

Tomavistas

Visor Fest