Ha fallecido Malcolm Scarpa

Este lunes nos hemos enterado del fallecimiento de Malcolm Scarpa. Un artista cuyo nombre podría figurar al lado de la entrada «underground» en el diccionario, puesto que durante sus más de 3 décadas de carrera ha figurado en un discreto segundo plano. Un músico prolífico y diferente que adoraba el pop diáfano y directo de los Beatles y el más ácido de los Kinks, pero también el eclecticismo y la experimentación, el folk y el blues. Un tipo del que hace 20 años ya te hablamos en Muzikalia, en nuestros primeros meses de vida, con motivo del lanzamiento de una recopilación de su trabajo a mediados de los 90.

Su nombre artístico lo tomó de Malcolm Le Maistre, de The Incredible String Band. Ha sido músico callejero, ha publicado discos con banda (con Ñaco Goñi), en solitario, ha hecho bandas sonoras y ha escrito algún libro. Todo ello no le sirvió para librarse del estatus de «músico de culto» que él mismo, en alguna ocasión, dijo aborrecer. Un músico adorado por otros músicos, que es muchas veces lo mejor que se puede decir de gente como Malcolm Scarpa que, aunque no triunfara comercialmente, si lo hizo en un reducido círculo de amantes de la música insobornable. Alguno de sus discos llegó a colarse entre los mejores del año de diversas revistas especializadas, pero no por ello dejó de ser un secreto para iniciados. Algo lamentable y también sorprendente, dada la calidad de su música.

Malcolm Scarpa ha fallecido este fin de semana a los 62 años. Descanse en paz.