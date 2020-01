Libro: Camarón, la leyenda del genio (Sete González)

En este recién inaugurado 2020 se cumplen 70 años del nacimiento del mayor icono del flamenco RockStar, José Monje Camarón de la Isla. Un artista a la altura de las grandes leyendas del rock y cuya vida se asemeja más a la de Janis Joplin, Kurt Cobain o Bowie que a la de Antonio Mairena o Rancapino. Pues Camarón gusta a los flamencos y a los que no nos gusta el flamenco, cosa que sucede a quien esto reseña.

Era un flamenco que salió vestido con mono de mecánico cuando el flamenco rancio exigía etiqueta, camisa blanca y pantalón negro. También renovó la esencia de lo jondo y por ello siempre lo he catalogado como el primer Flamenco RockStar de nuestro panorama. Luego le siguió Morente y ahora está por ahí El Niño de Elche, pero él fue el primero y quien da primero, da dos veces como dice el dicho.

En el magnífico libro que Pinazo y Domínguez acaban de editar (Había una vez… Sr. Chinarro, Muzikalia 2019) Luque dice que no se considera muy del flamenco, aunque hay cosas de Camarón o Morente ante la cual se pone de rodillas. Y en eso me siento identificado. Paso de los yihadistas y de los de la torá de Lo Jondo, pues en mi eclecticismo musical conviven Camarón con los Sex Pistols, Amaia Romero con Sigue, Sigue Sputnik y The Cure con Paquita La del Barrio. Pero él, Camarón, está ahí, siempre en el Top.

Por eso vengo a hablaros de este libro. Lunwerg Editores, perteneciente al Grupo Planeta, ha editado Camarón, la leyenda del genio, una biografía ilustrada del cantaor de San Fernando, original de Sete González que hace un pormenorizado recorrido por la vida del hombre y del artista, en definitiva del genio que fue. Y para ello este dibujante madrileño usa unas ilustraciones tan rompedoras y auténticas que te dejan boquiabierto desde la primera a la última página. No puedes apartar la vista del libro porque te llaman, te gritan y te embrujan para no levantar los ojos de la misma.

El prólogo del mismo corre a cargo de Lolita Flores y lo epiloga Lolo Picardo, conocido por ser copropietario de la Venta de Vargas. Un total de 42 capítulos dedicados, entre otros a la Isla, sus callejuelas, la fragua, el toreo, el debut, la Venta de Vargas, Madrid, La Chispa, La leyenda del tiempo, Morente, París, Londres, Nueva York, el tabaco, el quejío. Y su muerte.

Salió a la venta el pasado 21 de enero, es decir, hace ná, y os aseguro que nos introduce en su vida con unas imágenes tan potentes como pocas veces se han visto. Sí, me he enamorado del libro, a qué negarlo. El autor de La leyenda del tiempo, Soy gitano o Potro de rabia y miel fue inmenso, pero también el hombre que estaba detrás. Un tímido recalcitrante que, la mayor de las veces, se sentía abrumado por el éxito. Como él mismo decía ante los halagos; “Sólo sé cantar”.

Así que sí eres de los que creen que Camarón es el mayor exponente hasta la fecha del flamenco en todo el mundo, este libro te va a pirrar. Pero también si te gustan los dibujos inmensos, bestiales, sorprendentes en rabia y color. Porque un libro así, dedicado a alguien de la talla Flamenco RockStar de Camarón, pocas veces se ve en las tiendas.

El libro hace honor a la figura que añadió ritmos nuevos al flamenco, influido por el pop y el rock y artistas como Bob Marley o Pink Floyd. Y aunque ahora los puristas no lo reconozcan, o lo tengan en un altar, sufrió brutalmente el rechazo hasta el punto de llegar a devolver sus discos, quemarlos o despreciarlos de las formas más rancias. Pero claro, al final, ahí están; rindiéndole pleitesía. Como también les ha pasado con Morente. Así que Niño de Elche, no te preocupes; cuando pasen los años ya y tal te venerarán intiquito; esto es así. Hoy Camarón es un mito y el pueblo gitano lo abanderó como la voz de su estirpe.

Sete González presenta esta obra como gran seguidor de Camarón. E incluso he leído en una entrevista que le han hecho estos días que su primer dibujo fue de él, y desde entonces se ha dedicado a estudiarle. Y ha dado en el clavo y de qué manera, Juani. Todas las facetas del de San Fernando son retratadas de magistral manera; sus diversos looks, su personalidad. Por lo tanto estamos ante una biografía visual. Desconocía por completo a este ilustrador, pero está claro que lo tendré muy vigilado en sus próximas publicaciones. Este es su primer trabajo publicado, ojo con él que dará que hablar pues usa un estilo cercano al cómic y al street art.

Sete, chaval, te has salido. Como lo pienso lo digo. Para San Valentín regálaselo o regálatelo, si eres de los que te quieres mucho muchito.