Libro: Esto no está pasando: El Kid A de Radiohead y el comienzo del siglo XXI

Kid A (Parlophone, 00) de Radiohead –continuación, no lo olvidemos, del determinante OK Computer (Parlophone, 97)– vio la luz el 2 de octubre del año 2000, y pasó de disco esperadísimo a uno admirado y defenestrado casi a partes iguales de manera instantánea, además de erguirse (sin remisión e independientemente del bando elegido) como paradigma de modernidad y vanguardia del siglo recién estrenado. Un álbum que volaría definitivamente la cabeza de no pocos fanáticos del grupo, dado su carácter experimental, anárquico y psicótico de hipnóticas consecuencias difíciles de esquivar. Es justo lo que le ocurrió al por entonces veinteañero Steven Hyden hace ahora casi un cuarto de siglo, dando lugar a una obsesión que ha seguido vigente hasta el presente y que, en un momento dado, derivó en la composición de esta monumental tesis que es Esto no está pasando: El Kid A de Radiohead y el comienzo del siglo XXI (LIBURUAK, 22), versada en torno al lanzamiento en cuestión.

El autor hace un estudio en profundidad de ‘Kid A’ (00), pero apuntando por el camino un número de conexiones y referencias tal que roza lo enfermizo, tras utilizar la propia obra como excusa para viajar en el tiempo y en diferentes direcciones del universo Radiohead. El norteamericano presenta así multitud de conexiones relacionadas directa o indirectamente con el elepé, en un sinfín de razonamientos y porqués, hasta enmarcar el álbum dentro de un entorno cultural (en parte también social) y ese combo de espacio/tiempo que se extiende a lo largo de varios años y alcanza hasta los orígenes del proyecto. Unas preferencias que, con la perspectiva que da el paso del tiempo se antojan especialmente valiosas, al servir también el tomo como relato acerca de esa época que terminaba y aquella otra que parecía comenzar y presentaba ante sí infinitas posibilidades entre el miedo y la esperanza. El presente libro alberga, así mismo y como no podía ser de otra manera, jugosísimos detalles acerca de la complicación compositiva que implicó el elepé, así como de todo el proceso de grabación de las canciones, mientras profundiza en estados anímicos y personalidades de cada uno de sus miembros.

Aunque el fanatismo le pierda en algún momento (sobre todo al referirse a artistas paralelos), y por alguna extraña razón se empeñe en considerar ‘OK Computer’ (97) como un disco de rock de guitarras “tradicional” (quizá obcecado por los nuevos rumbos tomados por los de Oxford en Kid A (00) y Amnesiac (Parlophone, 01), volcados ya sin tapujos hacia las posibilidades ofertadas por la electrónica), lo cierto es que la lucidez de Hayden a la hora de ordenar ideas y estructurar el libro con coherencia a lo largo de todos sus capítulos resulta loable. Publicado originalmente en 2020 y ahora disponible en nuestro país gracias a la editorial vasca LIBUAK, Esto no está pasando: El Kid A de Radiohead y el comienzo del siglo XXI (22) es, en cualquiera de sus interpretaciones, un tomo imprescindible para seguidores de los de Oxford, que podrán regodearse a lo largo de 256 páginas con información, detalles, motivadores y curiosidades en torno al siempre enigmático quinteto liderado por Thom Yorke.

Puedes comprar el libro Esto no está pasando: El Kid A de Radiohead y el comienzo del siglo XXI de Steven Hyden en la web de LIBURUAK