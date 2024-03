Libros del Kultrum publica Amy Winehouse, de su Puño y Letra

Libros del Kultrum, dentro de su colección Introckspecciones, publicará en breve el libro Amy Winehouse, de su Puño y Letra. Un texto sobre la desaparecida cantante que pone de relieve y celebra su talento y su ingenio como cantautora, pero también su encanto y su pasión por la vida.

Este volumen, un sentido homenaje a Amy Winehouse, reúne por primera vez textos inéditos de la artista –diarios, letras manuscritas, poemas, cartas y dibujos, así como fotografías del archivo familiar–, recorriendo su evolución creativa desde su más tierna infancia en el norte de Londres hasta que alcanzó el estrellato mundial consagrándose como una de las más grandes voces de su generación a una temprana edad. Este nuevo lanzamiento de Libros del Kultrum, traducido por Antonio Jiménez Morato, ofrece así una semblanza poco conocida y muy personal de la añorada joven que se convirtió en leyenda.

Son casi 500 páginas de recorrido por la vida, la obra y los pensamientos de la genial cantante británica. El libro cuenta con un prólogo que ha sido escrito por sus padres, e incluye desde fotos inéditas hasta archivos escolares de Amy, pasando por anotaciones manuscritas, letras a medio terminar, extractos de sus diarios personales, etcétera. Con buen criterio, se busca ofrecer un contrarrelato a la imagen más sensacionalista que tenemos de la artista, evitando los momentos más dolorosos, huyendo del morbo y centrándose en los hallazgos de textos inéditos y en las facetas menos conocidas de la vida de Amy Winehouse.

The Estate of Amy Winehouse donará el 100% del anticipo y los derechos de autor que reciba (netos de los honorarios cobrados por la agencia) de la producción y venta de este libro a The Amy Winehouse Foundation (organización benéfica registrada con el número 1143740). La donación mínima será de 70.000 libras. Entre sus iniciativas destaca Amy’s Place, centro que proporciona alojamiento a jóvenes mujeres drogodependientes para su rehabilitación; programas de fomento de la resiliencia en escuelas y programas de musicoterapia que apoyan a niños con necesidades educativas especiales y con enfermedades que dificultan su desarrollo personal. Más información al respecto en la página https:// amywinehousefoundation.org.