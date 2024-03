Elevada a personaje público en los últimos tiempos desde ciertas pretendidas tinieblas, la canadiense Allie X se lanza a una nueva aventura en formato de larga duración. Así, de primeras, podríamos decir puede llegar a hacerse demasiado larga, producto, fundamentalmente, de la cuesta debajo en la celeridad que representa este Girl With No Face, a pesar de las remontadas que dejan el disco en un perfil suculento de cualquier etapa de gran vuelta ciclista.

Tampoco tendría que ser esto algo malo, ya que el catálogo que recorre la compositora se adentra en (vuelve a) un revisionismo casi a escala uno a uno de los géneros más populares de la electrónica exprimidos hasta la saciedad en las series y películas de corte norteamericano que nos bombardeaban desde los ochenta como parte de un imperialismo cultural al que se sigue sometido, y yo el primero. Y es que puede que Alexandra Ashley Hughes ya haya salido de esa construcción de imaginería subterránea en la que reinaba como Allie X como deidad menor del pop oscuro, “gótico” decían.

Decía que el disco parece situarse muy arriba con esa entrada tan famesca, una “Weird World” que plantea que el pulso rápido puede golpear primero para ir evolucionando hasta algún elemento más contemporáneo que pueda impregnar mínimamente la base popular, como ocurre en la manidamente descargada “Off Her Tits”. Y es que Allie X no deja pasar la oportunidad de seguir, a su manera, con su lucha por visibilizar ciertas injusticias sociales, a pesar de que puedan ser sepultadas en la festividad que imprime a cada corte.

Escuchen “John and Jonathan”. ¿Pueden encontrar más de un matiz reconocible como paradigmático e incluso kraftwerkiano? Seguro que sí, pero es que ahí también está la gracia del asunto. Al igual que si creen que se les ha colado Laura Branigan o Kim Wilde, salvando distancias, en “Galina”. Revisar lo revisado hasta la extenuación es complicado, acumulando en ese descenso y ascenso de sorpresas, desde la apertura más original y movida hasta el final más previsible de este Girl With No Face, algunos buenos momentos como “Staying Power” o “Hardware Software”), pero también algo de tedio si se mira del prisma de la originalidad y el efectismo (“Truly Dreams”).

Eso sí, como pieza compendio revitalizadora o interpretativa de aquellos géneros casi de música cinematográfica más cercana a las Tron que a Trasher, Girl With No Face deja algo de movimiento en el pie, en esa zapatilla Adidas y esa cinta en el pelo que poco tiene que ver, de primeras, con todo el imaginario que ha rescatado Allie X para sus soflamas, pero que alude voluntariamente a ese periodo dorado de reivindicación a golpe de neón, bailarines y purpurina.

Escucha Allie X – Girl With No Face