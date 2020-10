Libros del Kultrum publica la biografía no autorizada de Aretha Franklin

La editorial Libros del Kultrum ha publicado recientemente la traducción al castellano de la biografía no autorizada de Aretha Franklin, con el subtítulo de Apología y Martirologio de la Reina del Soul. Una Reina del Soul que en su momento, a propósito de este libro escrito por David Ritz que tachó de “basurilla inmunda”, advirtió que mejor no malgastáramos nuestro dinero en ella. La confrontación entre Aretha y Ritz llegaba tras un turbulento historial de felices colaboraciones y no menos tormentosas desventuras que culminaron en la censurada confección de las edulcoradas memorias de la cantante, Aretha: From These Roots, publicadas en 1999.

Aretha Franklin irrumpió en este impío mundo en el seno de la familia de un apuesto predicador baptista, felizmente entregado a las promiscuidades que la libérrima observancia del preceptuado amor al prójimo le imponía y se prestaba a atender religiosamente; toda una superestrella por derecho propio —conviene acotar aquí que no estaba al alcance de cualquier predicador que sus sermones se grabaran y distribuyeran por doquier como grandes éxitos de la canción popular—. Sobreexpuesta al influjo de los grandes músicos y artistas que frecuentaban el hogar de su afamado progenitor, germinaría la voz de la que estaba llamada a convertirse en acaso la más prodigiosa cantante que haya dado la canción popular afroamericana. Tras dar a luz a dos hijos en su azarosa adolescencia, los dejó a cargo de los suyos para trasladarse a Nueva York y templar allí su instrumento —sin demasiada suerte en sus primeros tientos—. Habría aún que aguardar a que un inspirado productor la convenciera para que desempolvara sus raíces gospelianas, momento en el que la fama y la fortuna empezaron, finalmente, a sonreírle con la expropiación de “Respect”.

Inasequible al desaliento, Aretha Franklin encontró siempre el modo de sobreponerse a las no pocas adversidades con las que tuvo que lidiar a lo largo de su carrera para resurgir de las cenizas e imponer su incuestionable magisterio. David Ritz, escriba de sus memorias, nos ofrece el muy necesario contrapunto a aquella autohagiografía, echando mano, para esta ocasión, de las fuentes que componían el círculo familiar de la artista, y contrastando cuanto compiló, al oficiar como negro, con los testimonios de quienes convivieron y trabajaron con Aretha. He aquí la biografía definitiva de una de las más excelsas y atormentadas voces de la música sacra y popular de la cultura estadounidense.

David Ritz, crítico, periodista y escritor, ganador de un Grammy gracias a su colaboración con la aquí biografiada, y el único escritor galardonado en cuatro ocasiones con el Gleason Music Book Award, obtuvo también el Premio Timothy White ASCAP 2013 por su sobresaliente biografía musical When I Left Home, escrita a cuatro manos con Buddy Guy. Ritz, que vive en Los Ángeles con su esposa, ha colaborado también con Ray Charles, Marvin Gaye, B.B. King, Etta James y Smokey Robinson.