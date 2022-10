Llega la amplia gira de M. Ward por nuestro país

M. Ward regresa a nuestro país poco después de lanzar un nuevo álbum de She & Him, su aventura junto a la actriz y cantante Zooey Deschanel. El músico norteamericano publicaba en 2020 Migration Stories un disco en el que se mostraba más reposado que de costumbre y a este le siguió Think of Spring, una colección de canciones originalmente grabadas por Billie Holiday, una musa para Ward y muchos otros.

En su grabación logró filtrar las canciones y cuerdas originales a través de una sola guitarra acústica, usando varias afinaciones alternativas y una cantidad mínima de texturas y manipulación de estudio. La mayoría de las canciones se grabaron en una Tascam analógica de cuatro pistas. El título Think of Spring proviene de un poema escrito en 1924 por Jane Brown-Thompson que finalmente se convirtió en «I Get Along Without You Very Well» en 1938, la primera canción del disco.

Su folk íntimo y característico llega en una amplia gira por nuestro país con nada menos que ocho fechas y que el 20 de octubre pasará por La [2] de Apolo (Barcelona), el 21 por Las Armas (Zaragoza), 22 Dabadaba (San Sebastián), 23 Litte Bobby (Santander), 26 Garufa (A Coruña), 27 la Sala Mon (Madrid), 28 Sala X (Sevilla) y 30 Teatre El Musical (Valencia).

Entradas a la venta en Live Nation y Ticketmaster.