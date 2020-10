Llega un nuevo recopilatorio por el 80 cumpleaños de John Lennon

El 9 de octubre de 2020, es el 80 cumpleaños de John Lennon, y se publica un recopilatorio que celebra su increíble vida, con algunas de las más importantes y más queridas canciones de su carrera en solitario presentadas a través de Capitol/UMe en preciosas colecciones bajo el título GIMME SOME TRUTH. THE ULTIMATE MIXES.

Producidos ejecutivamente por Yoko Ono Lennon y producidos por Sean Ono Lennon, estas treinta y seis canciones, elegidas por Yoko y Sean, han sido completamente remezcladas desde cero, actualizando radicalmente su calidad sonora y presentándolas como nunca antes se han escuchado en lo que será la Experiencia de Escucha Definitiva.

Mezcladas y diseñadas por el varias veces ganador de un premio GRAMMY® Paul Hicks, que también firmó las remezclas de la universalmente aclamadísima colección de 2018 Imagine – The Ultimate Collection, con la ayuda del ingeniero Sam Gannon que también trabajó en aquellas ediciones, las canciones han sido remezcladas de cero, usando nuevos transfers de los multitracks originales, limpiados hasta la máxima calidad posible. Después de semanas de dura preparación, las mezclas y efectos finales se completaron usando solo equipos analógicos de la época y efectos en los Henson Recording Studios de Los Ángeles, para ser entonces masterizados en los estudios Abbey Road Studios por Alex Wharton para asegurar la mejor, más perfecta y más fantástica calidad de sonido posible.

GIMME SOME TRUTH. –titulada así por la impresionante regañina de Lennon de 1971 hacia los políticos engañosos, la hipocresía y la guerra, un sentimiento tan relevante entonces como ahora en nuestra era post-verdad de fake news, estará disponible en una variedad de formatos incluyendo una caja de edición Deluxe que ofrece varias maneras de escuchar esta atractiva colección de 36 temas con nuevas e impresionantes mezclas en 2 CDs junto con un Blu-ray de audio que contendrá las Mezclas Definitivas en Calidad de Estudio 24 bit/96 kHz HD Stereo, Sonido Surround inmersivo 5.1 y Dolby Atmos.

“John era un hombre genial, con un sentido del humor y de comprensión enormes”, escribe Yoko Ono Lennon en el prefacio del libro incluido en la Edición Deluxe. “Creía en ser verdadero y que el poder de la gente cambiaría el mundo. Y lo hará. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de visualizar un mundo mejor para nosotros y nuestros hijos. La verdad es lo que creamos. Está en nuestras manos”.

El libro de 124 páginas incluido en la Edición Deluxe ha sido diseñado y editado por Simon Hilton, el Productor y Productor Jefe del recopilatorio de la serie Ultimate. El libro cuenta la historia de las treinta y seis canciones en las palabras de John y Yoko y en las de aquellos que trabajaron junto a ellos, usando entrevistas nuevas y de archivo, acompañadas por cientos de fotografías inéditas, Polaroids, instantáneas extraídas de películas, cartas, partituras, cajas de cintas y memorabilia de los archivos Lennon-Ono.

GIMME SOME TRUTH. también se publicará en formato 1 CD o 2 LP con 19 canciones, un doble CD o 4 LP con 36 canciones y varias versiones digitales para descarga y streaming incluidas audio 24 bit/96 kHz y hi-res Dolby Atmos.

Colocadas en orden cronológico por el álbum en los que fueron incluidos, los singles de las versiones con 36 canciones incluyen los mayores éxitos de Lennon donde se muestran sus pensamientos, creencias y convicciones sobre todas las cosas, desde la paz (“Imagine,” “Give Peace A Chance,” “Happy Xmas (War Is Over)”), la religión (“God”), la política (“Power To The People,” “Working Class Hero”), los politicos mentirosos (“Gimme Some Truth”), el racismo (“Angela”), la igualdad (“Woman”), el amor y el matrimonio (“Love,” “Oh Yoko!,” “Dear Yoko,” “Mind Games,” “Out The Blue,” “Every Man Has A Woman Who Loves Him,” “Grow Old With Me”), la paternidad (“Beautiful Boy (Darling Boy)”), la soledad (“Isolation”) y mucho más. Algunas otras destacadas incluyen las suntuosas musicalmente “Jealous Guy”y “#9 Dream,” la rigurosa “How Do You Sleep?,” la relajada “Watching The Wheels,” una version en directo de “Come Together” que Lennon había grabado originalmente con The Beatles, la arrebatadora colaboración con Elton John “Whatever Gets You Thru The Night,” y la exultante, agridulce “I’m Stepping Out.”