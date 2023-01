Llega un disco tributo por los 60 años de The Rolling Stones

Para conmemorar el 60º aniversario de The Rolling Stones, los artistas más destacados de la música country americana se han unido para grabar Stoned Cold Country, un álbum tributo lleno de versiones de las canciones de la icónica banda de rock. Los participantes aportan su propio estilo a la música de los Stones en este álbum, creando un homenaje impresionante a una de las bandas más duraderas, pioneras e influyentes de la historia de la música.

Producido por Robert Deaton, que comentó «Este álbum es el agradecimiento de la música country a los Rolling Stones por 60 años de inspiración y por proporcionar la banda sonora de nuestras vidas” estará disponible en tiendas el próximo 17 de marzo.

Estas serán las canciones y los artistas de ‘Stoned Cold Country’

(I Can’t Get No) Satisfaction» — Ashley McBryde

«Honky Tonk Women» — Brooks & Dunn

«Dead Flowers” — Maren Morris

«It’s Only Rock N’ Roll (But I Like It)» — Brothers Osborne & The War and Treaty

«Miss You» — Jimmie Allen

«Tumbling Dice» — Elle King

«Can’t You Hear Me Knocking» — Marcus King

«Wild Horses» — Little Big Town

«Paint It Black» — Zac Brown Band

«You Can’t Always Get What You Want» — Lainey Wilson

«Sympathy for the Devil» — Elvie Shane

«Angie» — Steve Earle

«Gimme Shelter» — Eric Church

«Shine a Light» — Koe Wetzel

Escucha «Sympathy for the Devil» de Elvie Shane