The National anuncian su noveno disco y concierto en España

The National ha anunciado el lanzamiento del que será su noveno álbum de estudio, First Two Pages of Frankenstein, que saldrá el 28 de abril de 2023 a través de 4AD. El álbum viene definido como melodías evocadoras y un fascinante sentido narrativo, marcando un nuevo capítulo en la discografía de la banda. Las 11 canciones del álbum fueron producidas por The National en Long Pond Studios en el norte de Nueva York, y cuenta con apariciones especiales de Taylor Swift, Phoebe Bridgers y Sufjan Stevens. El pre-pedido del álbum ya está disponible en americanmary.com

Después de dos discos consecutivos y varios años de gira, el proceso de creación de First Two Pages of Frankenstein se vio obstaculizado inicialmente, ya que el cantante principal Matt Berninger se encontraba «en un lugar muy oscuro donde era incapaz de encontrar letras ni melodías en absoluto». Sin embargo, el grupo logró superar esta etapa y «abordar todo desde un ángulo diferente, y por eso llegamos a lo que sentimos como una nueva era para la banda», según el guitarrista y pianista Bryce Dessner.

Este nuevo trabajo canaliza la química revitalizada de The National en una obra que equilibra maravillosamente la música elegante con los impulsos más característicos de los norteamericanos. Temas como «Grease in Your Hair» y «Ice Machines» fueron ensayados en vivo en 2022 antes de ser grabados, lo que les permitió perfeccionar el material en tiempo real. La banda también ha anunciado las fechas de su gira de 2023, incluyendo un único concierto en el WiZink Center de Madrid el día 4 de octubre.

4 DE OCTUBRE 2023 – WIZINK CENTER, MADRID

Preventa disponible el jueves 26 de enero a partir de las 10:00h en livenation.es.

Entradas a la venta general disponibles el viernes 27 a las 10:00h en livenation.es, ticketmaster.es y elcorteingles.es.

También han compartido el primer sencillo de First Two Pages of Frankenstein, la engañosamente optimista «Tropic Morning News». Grabada parcialmente en vivo en Hamburgo, la canción combina texturas y ritmos cambiantes con una grandeza sutil lograda a través del trabajo de Bryce Dessner con la Orquesta Contemporánea de Londres. Co-escrita con la esposa de Berninger, Carin Besser, «Tropic Morning News» toma su título de una frase que Besser inventó para describir la práctica rutinaria de doom-scrolling, o la lectura constante de noticias negativas.

Escucha ‘Tropic Morning News’ de The National

Estas serán las canciones del disco

Once Upon a Poolside (feat. Sufjan Stevens)

Eucalyptus

New Order T-Shirt

This Isn’t Helping (feat. Phoebe Bridgers)

Tropic Morning News

Alien

The Alcott (feat. Taylor Swift)

Grease In Your Hair

Ice Machines

Your Mind Is Not Your Friend (feat. Phoebe Bridgers)

Send For Me

Foto The National: Josh Goleman