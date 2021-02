Llegan dos nuevos directos de Neil Young

Neil Young continúa la hercúlea labor de rescatar material de alto octanaje de su impresionante archivo. En los meses de febrero y marzo se publicarán dos nuevo discos en directo, grabados en épocas diferentes de su amplia trayectoria, que llegan tras el doble directo Return to Greendale editado hace pocos meses.

Way Down in the Rust Bucket es un incendiario disco en directo grabado por Neil Young & Crazy Horse en 1990 en Santa Cruz (California). Contiene gran parte del repertorio del disco de inspiración grunge Ragged Glory, publicado ese mismo año.

Neil Young & Crazy Horse se subieron al escenario de The Catalyst el 13 de noviembre del 90 para ofrecer un intenso concierto de tres horas en el que interpretaron temas como “Surfer Joe and Moe the Sleaze”, “Love to Burn”, “Farmer John”, “Over and Over”, “Fuckin’ Up”, “Mansion on the Hill”, “Love and Only Love.”, “Like a Hurricane” o “Danger Bird”. Este disco estará a la venta el próximo 26 de febrero en 2CD, caja de 4LPs y caja 4LP/2CD/DVD en edición limitada.

Un mes más tarde llegará Young Shakespeare, que contiene un concierto grabado el 22 de enero de 1971 en el Shakespeare Theater. Incluye versiones primerizas de clásicos como “Old Man,” “The Needle and the Damage Done,” “A Man Needs a Maid,”, “Ohio,”, “Helpless,” “Down by the River,” o “Heart Of Gold” interpretadas por Young con una instrumentación básica (guitarra acústica, harmónica y piano).

Un documento sonoro único que ha sido restaurado 50 años después de su grabación para ponerlo por primera vez a disposición de los fans. A la venta el 26 de marzo en CD y vinilo.