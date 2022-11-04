Llegan los conciertos de noviembre de AIEnRuta
Ya conocemos los artistas, las salas y los conciertos que tendrán lugar dentro del ciclo AIEnRuta durante este mes de noviembre.
Veteranos del post-punk patrio como Ana Curra, la fusión de Dani Llamas, el desparpajo de Chaqueta de Chándal o la frescura de Muerdo, entre los participantes.
El esfuerzo combinado de AIE, los programadores de salas, las oficinas de management y, por supuesto, los artistas, ha hecho posible el regreso del decano de los circuitos de conciertos en salas de pequeño y mediano aforo.
Estos son los conciertos de noviembre de AIEnRuta
|NÉBOA
|03/11/2022
|DABADABA
|SAN SEBASTIÁN
|ANA CURRA
|04/11/2022
|PLANTA BAJA
|GRANADA
|B1N0
|04/11/2022
|AUDIT. CASTELLÓN
|CASTELLÓN
|EL PELUJÁNCANU
|04/11/2022
|LA LATA DE ZINC
|OVIEDO
|MONODRAMA
|04/11/2022
|CLAVICÉMBALO
|LUGO
|MUERDO
|04/11/2022
|TROVAM
|CASTELLÓN
|AMAK
|05/11/2022
|MOBY DICK
|MADRID
|ANA CURRA
|05/11/2022
|GARAJE BEAT
|MURCIA
|BALKAN PARADISE ORCHESTRA
|05/11/2022
|GALILEO
|MADRID
|RUBEN RUBIO BAND
|06/11/2022
|CORRAL DE LAS CIGUEÑAS
|CACERES
|BALKAN PARADISE ORCHESTRA
|10/11/2022
|LOPEZ
|ZARAGOZA
|ANA CURRA
|11/11/2022
|AMBIGU AXERQUIA
|CORDOBA
|B1N0
|11/11/2022
|NOVO CAFÉ LISBOA
|PALMA
|BALKAN PARADISE ORCHESTRA
|11/11/2022
|EDEN
|HUESCA
|EL PELUJÁNCANU
|11/11/2022
|AVALON CAFÉ
|ZAMORA
|FAMILIA CAAMAGNO
|11/11/2022
|LA LATA DE ZINC
|OVIEDO
|NONO GARCÍA Y TITO ALCEDO
|11/11/2022
|CÁDIZ
|DANI LLAMAS
|12/11/2022
|KUTXA KULTUR
|SAN SEBASTIÁN
|JAVATO Y LOS DISFRUTONES
|12/11/2022
|LA BÓVEDA DEL ALBERGUE
|ZARAGOZA
|BULEGO
|19/11/2022
|SIDECAR
|BARCELONA
|FAMILIA CAAMAGNO
|19/11/2022
|PASTRAMI
|MÁLAGA
|B1N0
|24/11/2022
|EL SOL
|MADRID
|BULEGO
|24/11/2022
|ROCK & BLUES
|ZARAGOZA
|RUBÉN RUBIO BAND
|24/11/2022
|AVALON CAFÉ
|ZAMORA
|CHAQUETA DE CHÁNDAL
|25/11/2022
|CARTUJA CENTER/ MONKEY WEEK
|SEVILLA
|DANI LLAMAS
|25/11/2022
|CARTUJA CENTER/ MONKEY WEEK
|SEVILLA
|JAVATO Y LOS DISFRUTONES
|25/11/2022
|HOLLANDER
|SEVILLA
|RUBÉN RUBIO BAND
|25/11/2022
|ASKLEPIOS
|VALLADOLID
|B1N0
|26/11/2022
|CARTUJA CENTER/ MONKEY WEEK
|SEVILLA
|TITO RAMÍREZ
|26/11/2022
|16 TONELADAS
|VALENCIA
|VERDE PRATO
|26/11/2022
|CARTUJA CENTER/ MONKEY WEEK
|SEVILLA