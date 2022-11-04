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Llegan los conciertos de noviembre de AIEnRuta

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Ya conocemos los artistas, las salas y los conciertos que tendrán lugar dentro del ciclo AIEnRuta durante este mes de noviembre.

Veteranos del post-punk patrio como Ana Curra, la fusión de Dani Llamas, el desparpajo de Chaqueta de Chándal o la frescura de Muerdo, entre los participantes.

El esfuerzo combinado de AIE, los programadores de salas, las oficinas de management y, por supuesto, los artistas, ha hecho posible el regreso del decano de los circuitos de conciertos en salas de pequeño y mediano aforo. 

Estos son los conciertos de noviembre de AIEnRuta

NÉBOA 03/11/2022 DABADABA SAN SEBASTIÁN
ANA CURRA 04/11/2022 PLANTA BAJA GRANADA
B1N0 04/11/2022 AUDIT. CASTELLÓN CASTELLÓN
EL PELUJÁNCANU 04/11/2022 LA LATA DE ZINC OVIEDO
MONODRAMA 04/11/2022 CLAVICÉMBALO LUGO
MUERDO 04/11/2022 TROVAM CASTELLÓN
AMAK 05/11/2022 MOBY DICK MADRID
ANA CURRA 05/11/2022 GARAJE BEAT MURCIA
BALKAN PARADISE ORCHESTRA 05/11/2022 GALILEO MADRID
RUBEN RUBIO BAND 06/11/2022 CORRAL DE LAS CIGUEÑAS CACERES
BALKAN PARADISE ORCHESTRA 10/11/2022 LOPEZ ZARAGOZA
ANA CURRA 11/11/2022 AMBIGU AXERQUIA CORDOBA
B1N0 11/11/2022 NOVO CAFÉ LISBOA PALMA
BALKAN PARADISE ORCHESTRA 11/11/2022 EDEN HUESCA
EL PELUJÁNCANU 11/11/2022 AVALON CAFÉ ZAMORA
FAMILIA CAAMAGNO 11/11/2022 LA LATA DE ZINC OVIEDO
NONO GARCÍA Y TITO ALCEDO 11/11/2022   CÁDIZ
DANI LLAMAS 12/11/2022 KUTXA KULTUR SAN SEBASTIÁN
JAVATO Y LOS DISFRUTONES 12/11/2022 LA BÓVEDA DEL ALBERGUE ZARAGOZA
BULEGO 19/11/2022 SIDECAR BARCELONA
FAMILIA CAAMAGNO 19/11/2022 PASTRAMI MÁLAGA
B1N0 24/11/2022 EL SOL MADRID
BULEGO 24/11/2022 ROCK & BLUES ZARAGOZA
RUBÉN RUBIO BAND 24/11/2022 AVALON CAFÉ ZAMORA
CHAQUETA DE CHÁNDAL 25/11/2022 CARTUJA CENTER/ MONKEY WEEK SEVILLA
DANI LLAMAS 25/11/2022 CARTUJA CENTER/ MONKEY WEEK SEVILLA
JAVATO Y LOS DISFRUTONES 25/11/2022 HOLLANDER SEVILLA
RUBÉN RUBIO BAND 25/11/2022 ASKLEPIOS VALLADOLID
B1N0 26/11/2022 CARTUJA CENTER/ MONKEY WEEK SEVILLA
TITO RAMÍREZ 26/11/2022 16 TONELADAS VALENCIA
VERDE PRATO 26/11/2022 CARTUJA CENTER/ MONKEY WEEK SEVILLA

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