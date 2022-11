La versión de Wham! de Future Islands llega a las plataformas de streaming

En la Navidad de 2015, Future Islands sacaban a la luz un tema que llegó después del aclamado Singles (2014), su versión del clásico de Wham! «Last Christsmas» regalándola en su web y poniéndola a disposición de sus fans en Youtube.

Desde entonces el tema había quedado ahí, como una pequeña rareza escondida, que ahora por fin puede disfrutarse en todas las plataformas de streaming.

El villancico se suma a su “Snails Christmas (I Want A New Shell)” grabado hace cerca de una década bajo su alter ego The Snails,

Seguimos esperando noticias de la banda de synth-pop post-wave de Baltimore, después de su álbum de 2020 As Long As You Are (4AD / Popstock!).

Escucha ‘Last Christmas [Wham! Cover]’ de Future Islands