Gruff Rhys nos presenta la canción ‘Mausoleum of My Former Self’

Gruff Rhys ha compartido un tercer sencillo y video “Mausoleum of My Former Self” del que será su próximo álbum, Seeking New Gods, que se publicará este viernes 21 de mayo de 2021 en Rough Trade Records.

El séptimo álbum en solitario del líder de Super Furry Animals fue grabado tras la gira por Estados Unidos en 2019 con su banda y mezclado en Los Ángeles con el productor Mario Caldato (Beastie Boys), con una hermosa dirección de arte del colaborador de Gruff desde hace mucho tiempo, Mark James.

Según Rhys, la pista trata sobre “el envejecimiento humano: las personas se convierten en personas diferentes, pero siguen siendo un avatar de lo que solían ser”.

Escucha “Mausoleum of My Former Self” de Gruff Rhys

Foto Gruff Rhys: Mark James