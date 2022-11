Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Noel Gallagher’s High Flying Birds – Pretty boy

Kiko Veneno – Estoy cansado

Depresión Sonora – Dónde están mis amigos

Niño de Elche – Canto por no llorar

Iggy Pop – Frenzy

Yves Tumor – God is a circle

Spoon – The Devil & Mister Jones (Adrian Sherwood reconstruction)

Yo La Tengo – Fallout

Interpol – Passenger

Alberto & García – Por el camino (feat. Depedro)

Future Islands – Last Christmas (Wham’s cover)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

La Femme – No pasa nada

El grupo francés La Femme ha publicado este viernes su nuevo álbum, Teatro Lúcido. Es el cuarto de su carrera, y el primero íntegramente en castellano. Unos días antes La Femme lanzaron un último single: «No Pasa Nada», interpretado por la voz invitada de Iman Amar, del grupo sevillano Adiós Amores. La Femme estarán en España en enero: 17 en Razzmatazz (Barcelona), 18 en La Riviera (Madrid) y 19 en Santana (Bilbao). Entradas ya a la venta.

El Niño Erizo – La ecuación de Dirac

La banda jiennense El Niño Erizo ha publicado esta semana su nuevo sencillo: «La ecuación de Dirac». Se trata del segundo adelanto, después de presentarnos «Frankie» hace un par de meses, de su álbum ENE que saldrá a finales de año. Una canción dinámica y potente que expresa de manera simbólica una visión sobre la vida y el amor.

Angelpop – Vuela, vuela

Angelpop sigue con su gran producción de singles en este 2022. El último ha salido esta semana y se titula «Vuela, vuela». Una pegadiza canción de pop electrónico, con participación en la producción de David Van Bylen, que esconde cierta crítica social hacia la vida imaginada de felicidad y perfección que proyectamos en nuestras redes sociales.

Rick Treffers – Add some fun

Para cerrar la etapa correspondiente a su álbum Looking for a Place to Stay, publicado en 2021 (en 2022 lanzó Levendrift en su lengua materna), el holandés/valenciano Rick Treffers ha lanzado esta semana el sencillo «Add some fun». Una canción alegre que habla de intentar aprovechar cada momento que nos ofrezca la vida. Rick se encuentra ya preparando un nuevo disco que saldrá en 2023.

Novel – Amables fantasmas

Novel es el proyecto personal de Javier Fernández, de quien te hablamos hace un par de años en nuestra sección 7 Minutos al Día. Tras publicar en mayo el EP El Perdedor Ético, esta semana, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, Novel ha presentado su nuevo sencillo, «Amables fantasmas». Una canción entre el slowcore y el shoegaze que habla de aquellos fantasmas interiores que se mueven entre nosotros.