Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee – Los Angeles ([PIAS])

Lol Tolhurst y Budgie son dos leyendas del post-punk, dos músicos cuya contribución al mismo permanece indeleble. Da igual el tiempo que haya pasado desde que terminara su participación en The Cure y Siouxsie & The Banshees, su nombre siempre estará ligado al de ambas formaciones. El primero por ser miembro fundador junto a Robert Smith y haberle acompañado durante la primera década de su carrera; en un principio aportando su personal estilo a la batería, y finalmente desde los teclados. Y el segundo, por unirse a Siouxsie Sioux y Steve Steverin en 1979 y compartir con ellos los años más recordados de los Banshees, iniciando también con su hoy ex mujer, la estimulante aventura de The Creatures donde igualmente daba muestra de su imaginativo talento para el ritmo y la percusión.

Ambos se conocieron en 1979, cuando The Cure telonearon a los Banshees en el último tramo de la gira de Join Hands. Desde entonces se habían visto de tanto en cuanto, como me contaba el propio Budgie en nuestra reciente charla: «a veces me unía a las sesiones de grabación o a algunas grabaciones de video de The Cure en Londres. Cuando Lol dejó The Cure se fue a Los Ángeles nuestras reuniones se limitaron a los conciertos de Banshees y Creatures en la ciudad durante las giras por Estados Unidos. Pasó bastante tiempo hasta que tuvimos un encuentro casual en el que Lol simplemente dijo: «Deberíamos hacer algo juntos»». Dicho y hecho. Primero empezaron a trabajar junto a otro ilustre baterista, Kevin Haskins (Bauhaus, Love and Rockets), quien pronto desistiría para volver a girar con sus bandas. El reemplazo llegó con el reconocido productor Jacknife Lee, quien enriqueció el conjunto de los temas y aportó nuevas energías que han sacado el proyecto adelante.

El fruto de esta unión de talentos ha tardado cuatro años en terminar de completarse (sí, ha habido una pandemia), pero la espera ha merecido la pena. Los Angeles es su particular homenaje a la ciudad donde empezó a concebirse, que toma su nombre de la canción del mismo título compuesta junto a James Murphy de LCD Soundsystem. Él fue el primer artista que se ofreció a colaborar con ellos, lo que dio pie a que el disco desarrollara esa idea tan noventera de contar con un buen número de invitados que aportaran su personal visión a unas canciones que en un primer momento iban a ser instrumentales. Así, como en otro tiempo han hecho The Chemical Brothers, The Prodigy, Massive Attack y tantos otros, Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee recurrieron a Murphy, pero también a Bobby Gillespie de Primal Scream, The Edge de U2, Isaac Brock de Modest Mouse, Arrow de Wilde de Starcrawler y Mark Bowen de IDLES, entre otros.

El resultado es una obra de tinte electrónico, con profusa exhibición de baterías y percusiones, y estimulantes resultados. Un cohesionado álbum en el que no solo reconoceremos la contrastada experiencia de los tres músicos que lo han alumbrado, sino que se contagia de la energía y el estilo de sus participantes. Cabe destacar el papel de un Bobby Gillespie que nos regala sus mejores temas desde More Light (2013), como esa «This Is What It Is (To Be Free)» que nos traslada a la lisergia gospeliana de Screamadelica (1991), la enrevesada «Ghosted At Home» que es puro XTRMTR (2000) y la sedosa, oscura y tribal «Country of the Blind». El antes nombrado Murphy que despliega sus conocidas virtudes en esa fantasía industrial llamada «Los Angeles» y cierra por todo lo alto en una solemne «Skins», que tiene mucho de los Echo & The Bunnymen más oscuros.

Sorprenden además, los curiosos experimentos electrónicos de un The Edge alejado de la guitarra en «Train with No Station» y «Noche Oscura» donde está más cerca de Kraftwerk y sus aventuras junto a Jah Wobble y Holger Czukay, que de las que comparte con Bono, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. También esa gótica «Uh Oh» con la voz de Arrow de Wilde y las guitarras incendiarias de Mark Bowen, donde resulta imposible no acordarse de Siouxsie y el fantástico big beat de la divertida «We Got to Move» con Isaac Brock. El resultado lo completan ese blues sucio de «Bodies» entre los alaridos de Lonnie Holley y el arpa de Mary Lattimore o el hip hop marciano de «Travel Channel» con Pan Amsterdam.

Un trabajo distópico y variado en el que todo tiene sentido. La banda sonora perfecta para un mundo que se desmorona.

Escucha Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee – Los Angeles