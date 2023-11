Entrevistamos a Budgie (Siouxsie & The Banshees)

Hace pocos días se publicaba Los Angeles, disco del que en breve te hablaremos en Muzikalia, en el que se unen los talentos del que fuera batería y teclista de The Cure desde su nacimiento hasta su salida en 1989 Lol Tolhurst, del batería y percusionista de Siouxsie & The Banshees y The Creatures, Budgie, y del reconocido productor Jacknife Lee (U2, R.E.M., The Killers).

Dos absolutas leyendas del post-punk, que se unen al productor e invitan a la fiesta a un buen número de artistas de altura, como James Murphy (LCD Soundsystem), Bobby Gillespie (Primal Scream), The Edge (U2), Isaac Brock (Modest Mouse), Mark Bowen (IDLES) y más. Todos ellos firman un álbum coral de oscuro electro indie, de lo más sorprendente y sugerente.

Aprovechamos su lanzamiento para charlar con Budgie, quien nos atiende desde su domicilio en Berlín, para desgranar este regreso a la primera fila de la actualidad, recordar viejos tiempos y hablarnos de sus próximos planes.

«Lol y yo somos supervivientes y nuestros caminos han tenido caminos y giros similares»

Lol Tolhurst y tú sois figuras importantes en la historia del post-punk, un género que parece haberse revitalizado recientemente. ¿Cómo ves la evolución de la escena?

Lol y yo somos supervivientes y nuestros caminos han tenido caminos y giros similares. Muchos de nuestros contemporáneos simplemente se detuvieron, otros lamentablemente ya no están con nosotros. La evolución desde el punk hasta el post-punk, desde la new wave hasta la new romantic, desde el goth hasta el shoegaze y más allá, tiene más que ver con etiquetas por conveniencia de la prensa. Es una evolución que implica muchas mutaciones extrañas que son musicalmente demasiado efímeras para etiquetar. Afortunadamente, todas las rarezas se pueden reutilizar para crear algo nuevo pero extrañamente familiar.

Tú y Lol os conocisteis por primera vez en 1979 cuando The Cure abrió los conciertos de Siouxsie & The Banshees. ¿Cómo ha sido vuestra relación desde entonces? ¿Cómo surgió la idea de colaborar en este proyecto con Lol Tolhurst?

Ha pasado mucho tiempo desde esa primera gira juntos. En los años siguientes, a veces me unía a las sesiones de grabación o a algunas grabaciones de video de The Cure en Londres. Cuando Lol dejó The Cure se fue a Los Ángeles y desde entonces, nuestras reuniones se limitaron a los conciertos de Banshees y Creatures en la ciudad durante las giras por Estados Unidos. Pasó bastante tiempo hasta que tuvimos un encuentro casual en el que Lol simplemente dijo: «Deberíamos hacer algo juntos».

Recuerdo que en 2020 conocimos los primeros detalles de un álbum que finalmente llegaría tres años después. Inicialmente iba a llamarse LXB, luego se anunció que Jacknife Lee se uniría como productor. ¿Qué os inspiró a ampliar el dúo y a trabajar con él?

Esa primera reunión incluyó a Kevin Haskins de Bauhaus, pero abandonamos esas primeras grabaciones cuando Kevin se fue de gira con su banda. Esas grabaciones iniciales nos animaron a buscar a un espíritu afín como productor. Resultó que Jacknife era menos aterrador de lo que sugería su nombre, y conectamos a través de nuestro amor por los sintetizadores, el collage musical y un desprecio general por las nociones preconcebidas de cómo deberíamos sonar.

El proceso ha llevado unos cuatro años. ¿Cómo ha afectado la pandemia a la creación y producción de estas canciones?

La pandemia afectó a todo y a todos, en todas partes. Inicialmente pensamos que estábamos haciendo un álbum instrumental al estilo del trabajo de Eno con Robert Fripp, o las sesiones de Cluster. Tomamos la adversidad del «bloqueo» como una señal para experimentar aún más y enviamos instrumentales a una lista de colaboradores potenciales. Las respuestas fueron inspiradoras, las letras resultantes, las actuaciones vocales y las adiciones instrumentales, ¡transformadoras!

Cuéntanos sobre el proceso de grabación y creación del álbum. ¿Hubo algún momento especialmente reseñable?

Quizás el momento más memorable fue nuestra primera grabación. Lol y yo estábamos tocando un tambor tradicional de nativos americanos, grabado sobre un arroyo sagrado en el corazón del Parque Nacional de Yosemite. Junto con los sonidos ambientales, el tambor dio origen a la pista que se convirtió en «Ghosted at Home«.

Tus baterías y percusiones nos recuerdan sobre todo a The Creatures y tus proyectos en solitario. La gente buscará ecos de tus proyectos en todo el álbum. ¿Qué pueden esperar?

Todos los álbumes de «Creatures» tomaron inspiración del entorno de grabación. Feast (Hawái), Boomerang (España), Anima Animus (Francia), Hai! (Japón). Pero esa inspiración fue solo el impulso, siempre habría un elemento cohesionado, introducido desde nuestras propias experiencias, a menudo sin referencia directa pero siempre relevante según la situación.

En cuanto a la composición e instrumentos, ¿qué papel desempeñáis cada uno en el álbum? ¿Teníais una dirección clara en mente o todo evolucionó de manera natural?

Para mí, el proceso me recordó al álbum «Feast» de The Creatures. Primero abrazamos la situación, el espíritu de Yosemite, la soledad de Topanga sobre la metrópolis de Los Ángeles. Trabajamos rápidamente sin ideas preconcebidas o roles. Lol se agarró el sintetizador, yo gravité hacia la batería, el estudio de Jacknife era su paleta para experimentar. Creo que trabajamos rápidamente y con habilidad, sin excesivos análisis ni cuestionamientos. Quisimos ir en la misma dirección por nuestro mutuo respeto por la espontaneidad y nuestro mutuo recelo hacia el concepto.

Tú y Lol sois británicos, pero el título del álbum sugiere una conexión con la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué significa esta ciudad para ti y para el álbum?

El título del álbum, Los Ángeles, provino de la letra de James Murphy del mismo nombre. La pista que enviamos a James tenía el título de trabajo oscuro de «Super T3», así que quizás tuvimos suerte de que estuviéramos grabando en Los Ángeles y tomar ese nombre en lugar de «Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch», que habría sido difícil de cantar (risas). Los Ángeles ha sido el hogar de Lol y Jacknife durante muchos años, para mí es un lugar de muchos finales y muchos comienzos. Todos nos hemos adentrado un poco más en lo profundo del lado espiritual de la ciudad.

El álbum parece explorar temas oscuros y tensiones contemporáneas. ¿Puedes contarnos más sobre la inspiración detrás de las letras y la música?

Simplemente proporcionamos a los cantantes música y títulos de trabajo. Estos títulos incluían nombres de lugares ancestrales de pueblos indígenas, algunas citas favoritas y algunas tonterías. No buscábamos temas oscuros, pero cuando llegaron, los recibimos con los brazos abiertos. Nuestros invitados fueron nuestros colaboradores.

«No buscábamos temas oscuros, pero cuando llegaron, los recibimos con los brazos abiertos»

El álbum cuenta con una impresionante lista de vocalistas y músicos invitados. ¿Cómo decidísteis quiénes participarían?

Tuvimos que ser pacientes, a veces un poco insistentes, algunos respondieron rápidamente, otros no respondieron, algunos tardaron mucho tiempo. Esto fue al principio del Covid, el tiempo fue una de las pocas certezas que teníamos. Fue como un juego de cartas desafiante, teníamos manos fuertes, manos interesantes, manos difíciles y locas cartas comodines. Jacknife es un jugador talentoso y experimentado que nos ayudó con esto.

Bobby Gillespie con tres canciones, The Edge y James Murphy con dos, son los artistas que más participan en el álbum. ¿Hay alguna razón especial para esto?

Considerando que comenzamos a hacer un álbum instrumental, quedamos impresionados por cada una de las propuestas que llegaron. Las tres de Bobby llegaron rápidamente por transferencia de archivos desde el Reino Unido. The Edge estaba a solo un par de cañones de distancia del estudio de Jacknife, así que un dron podría haber entregado sus dos pistas (risas). James nos mantuvo a todos en vilo, pero sus asombrosas interpretaciones valieron más que la espera. Arrow de Wilde llegó como una verdadera estrella de Hollywood. Lonnie Holley e Isaac Brock habían trabajado con Jacknife en proyectos separados, por lo que los cables aún estaban calientes. Y en todos los casos trabajamos sin ninguna preferencia especial.

Hablando del guitarrista de U2, The Edge, su participación es sorprendente porque es la más electrónica. ¿Qué papel desempeñaron los sintetizadores en la creación de la música?

Debo compartir un pequeño secreto contigo: todos amamos los sintetizadores. Compré muchos sencillos y álbumes sospechosos solo por el sonido de un oscilador y un envolvente ADSR. («Son of My Father» de Chicory Tip, ¿lo conocéis?) The Edge, Lol y Jacknife comparten ese amor por los sintetizadores.

¿Cuál es tu canción favorita del álbum y por qué?

Las amo todas, pero me quedo con «We Got To Move» solo por la línea «Check-out is soon it’s eleven not noon» («El check-out es pronto, son las once no el mediodía»). Debo agradecerle a Isaac Brock por recordarme el cántico matutino en el hotel de «House-King!!», cuando un miembro del equipo de limpieza del hotel convertía una tarjeta de acceso para entrar y verificar los daños en el minibar.

¿Hay planes para llevar la música de «Los Ángeles» al escenario?

Sí, tenemos un plan, pero siempre debemos recordar esas palabras sabias: «haz un plan, haz reír a los dioses».

Somos oyentes de vuestro podcast, Curious Creatures. ¿Cómo ha sido la experiencia de compartir ese espacio juntos?

El podcast ha sido lo más cerca que he estado de estar en el escenario desde la pandemia. No importaba lo que estuviera pasando, tenía que estar listo todos los miércoles a las 21.00h (Berlín). Lol al mediodía en Los Ángeles. Así que hemos estado en entrenamiento para la pregunta anterior sobre las actuaciones «en vivo» durante más de 70 presentaciones ¡Estamos seguros de que tenemos el respaldo mutuo y una verdadera amistad sólida!

Escucha ‘Los Angeles’ de Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee

Foto Budgie: Louis Rodiger