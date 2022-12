‘Long Live The Strange’, nuevo adelanto para Gaz Coombes

El vocalista de Supergrass retoma su carrera en solitario tras la reunión de su grupo. Gaz Coombes, que no editaba material desde 2018, lanzaba la pasada primavera el single «Sonny The Strong», canción inspirada en la historia del boxeador británico Randolph Turpin, todo un icono de la clase obrera en la Inglaterra de posguerra. A este le siguió «Don’t Say It’s Over») y ahora llega «Long Live The Strange», tercer adelanto de lo que será su próximo disco Turn The Car Around, que será publicado el 13 de enero de 2023 a través de Hot Fruit Recordings / Virgin Music.

Gaz Coombes presenta esta «Long Live The Strange» de la que comenta: “la canción es una celebración de lo extraño y peculiar” y cuenta con la producción del propio Gaz junto a su colaborador habitual Ian Davenport. Es una oda a la capacidad que tiene la música para unir a la gente. Gaz escribió la canción tras llevar a su hija Tiger a un concierto del artista transgénero Cavetown. “Me causó un impacto brutal” comenta. “Experimenté lo que toda actuación en directo debe ser. Esa capacidad para conectar a todo el público, de muy diversa índole. Un espectáculo inclusivo y muy poderoso”.

Escucha ‘Long Live The Strange’ de Gaz Coombes