Los irlandeses Inhaler anuncian dos fechas para octubre

Inhaler, la banda irlandesa de rock alternativo liderada por Elijah Hewson, hijo de Bono de U2, ha anunciado su gira por nuestro país con dos conciertos programados en Madrid y Barcelona.

Los conciertos contarán con el nuevo álbum de la banda, Cuts & Bruises, producido por el reconocido Antony Genn, quien ha trabajado con artistas como Robbie Williams, Brian Eno y The Stone Roses. El álbum cuenta con once canciones, incluyendo el sencillo más reciente «If You’re Gonna Break My Heart», el inspirador «Love Will Get You There» y el himno veraniego eufórico «These Are The Days».

Inhaler, los creadores de «My Honest Face», se presentarán en la Sala Apolo de Barcelona el 27 de octubre de 2023 y en La Paqui de Madrid el 28 de octubre.

Entradas para Inhaler

Entradas a la venta: en www.livenation.es y Ticketmaster.es

Precios: 25€ (+gastos).

Política de acceso: Menores de 16 años acompañados por madre, padre o tutor legal