Lou Barlow anticipa su nuevo disco con “Love Intervene”

Hace pocos días se publicaba Sweep It Into Space, undécimo trabajo de Dinosaur Jr. Su bajista Lou Barlow lanzará su próximo álbum en solitario, Reason to Live, el 28 de mayo vía en Joyful Noise Recordings.

Lou Barlow escribió el sencillo principal “Love Intervene” en 2018 y se propuso recrear la acústica en capas mientras adaptaba la letra a su nuevo presente. La pista propulsora resultante se mueve sobre patrones de rasgueo entrelazados, la voz de Barlow tan nítida como la brisa de Nueva Inglaterra. “Marea tras marea, el cambio es el significado de la vida / Convierte cualquier muro en arena”, exhala, antes de pedir una vez más que el amor lidere el camino.

Escucha “Love Intervene” de Lou Barlow

Foto: Adelle Barlow