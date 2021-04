Dinosaur Jr. – Sweep It Into Space (Jagjaguwar / Popstock!)

Bendita resurrección la de Dinosaur Jr. hace ya más de 15 años. Las melodías sucias de los de J. Mascis y Lou Barlow fueron parte importante de la eclosión del rock alternativo norteamericano de los 80 y terminaron de explotar en los 90 con sus obras más recordadas. Casi cuarenta años después, siguen ahí impertérritos al paso del tiempo engrosando su particular catálogo con nuevas composiciones que sumar a esa sólida colección.

Sweep It Into Space, su duodécimo disco, es quizá el más melódico y accesible de su trayectoria, que si bien tuvo su punto de partida en la escena del hardcore punk de Massachusetts de principios de los 80, nos ha ido dejando muestras durante muchos años tanto en la propia banda, como el los proyectos de sus cabezas pesantes. De todos modos no se alarmen, que los guitarrazos acompañados por los aporreos de batería del imprescindible Murph no han desaparecido del todo.

Kurt Vile fue reclutado para tareas de coproductor y puso su granito de arena en la campestre y optimista “I Ran Away”. Un complemento perfecto para las nuevas canciones de los norteamericanos, que llegan como respuesta al contundente Give A Glimpse of What Yer Not (2016). “I Ain’t” abre el conjunto con sus guitarras fuzz y una melodía vocal quejumbrosa y pronto aparecerán momentos como el torrente de distorsión de “I Expect It Always”, los grandes solos marca de la casa de “And Me” y “N Say”, temas que suenan a auténticos clásicos como “Hide Another Round” o curiosos experimentos como la curiosa “Take It Back”.

Como es tradición, Lou Barlow contribuye con un par de canciones al álbum, la melancólica “Garden” y su cierre, “You Wonder”, donde canta en tonos polvorientos mientras Mascis se recuesta en la guitarra, antes de que un nuevo solo vuelva a hacernos sentirnos en casa con ese sonido inconfundible que si bien aquí suena más pulido que de costumbre, sigue siendo tan necesario como siempre.

