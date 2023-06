M. Ward tiene nuevo sencillo, ‘Too young to die’

M. Ward publica mañana Supernatural Thing, un disco que cuenta con colaboraciones de Neko Case, First Aid Kit, Jim James, Kelly Pratt, Shovels & Rope y Scott McMicken. También incluye dos versiones, una de «I Can’t Give Everything Away» de David Bowie de su último álbum Blackstar y una grabación en vivo de «Story of an Artist» de Daniel Johnston.

Otra de sus canciones es «Too Young To Die» en colaboración con las hermanas suecas First Aid Kit, una magistral muestra de habilidad musical: producida de forma sencilla, con melodías llamativas y letras afiladas.

Escucha ‘Too Young To Die’ de M. Ward ft. First Aid Kit