Mujeres estrenan ‘No puedo más’ y montan acción con sus fans

Mujeres lanzan «No Puedo Más», una oda a esos momentos de desesperación y caos. Mantener y aferrarse a todas esas cosas que no toleramos o que no podemos manejar no es una buena idea.

Recuperando la fórmula que los ha posicionado como uno de los grupos más destacados de la escena nacional, el trío barcelonés nos invita a olvidar nuestras frustraciones con estribillos pegadizos y poderosos riffs de guitarra.

Una forma de canalizar todo lo que nos oprime es unirse al Club de los Sentimientos. Si aún no eres parte de esta comunidad, esta es tu señal para unirte. Para registrarte, simplemente debes dejar tus datos de contacto en la página web designada para ello. Disfrutarás de ventajas exclusivas y contenido que no encontrarás en ningún otro lugar. Esta es una vía de comunicación directa entre la banda y su público. De hecho, con el lanzamiento de este sencillo, la banda habilitó un número de teléfono (+34 653 884 425) y planteó la siguiente pregunta a sus fans: ¿Por qué no puedes más? Aquellos que necesiten desahogarse pueden dejar un mensaje de voz respondiendo a esa pregunta. Mujeres seleccionará su mensaje favorito y lo convertirá en un jingle.

Escucha ‘No Puedo Más’ de Mujeres