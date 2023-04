M83 – Fantasy (M83 Recording Inc.)

Se veía venir. Las pistas anteriores a este Fantasy no hacían más que aventurar que esta, la última obra de M83, sería una construcción a mayor (vana)gloria de Anthony González. Esa pretensión desbocada hacia el desbordamiento y la magnitud en la composición de sonidos electrónicos, pop y estratosféricos, como en composición a medio caballo entre conceptual, festiva y exagerada, es lo que barniza el noveno disco de la formación francesa.

Ya nos lo aventuraba el propio González: este nuevo lanzamiento estaba concebido en su naturaleza de directo. Y no, no engañaba. Fantasy será todo lo preciosista en directo que quieran, pero como grabación es pretenciosa, como si esa tendencia tan propia de la grandeza de la electrónica francesa acabase siempre por poseer, en plan súcubo, a quien suele subirse al pedestal para no bajar. Y ojo, que también nos lo adelantaron con los seis primeros temas en aquella forma de EP (Fantasy Chapter 1) ¿Es un disco más amable para su ejecución? Puede ser, pero es una composición que es más un autohomenaje a la propia banda, formación, dúo o persona, que para su concesión al resto de mortales.

Escuchen “Amensia”, con ese ligero toque que a todos sonará. Esa es la señal que marca el delirio de grandeza, como cuando The Prodigy se pasó siete años en blanco para sacar aquel Baby’s Got A Temper en la que se autosampleaban. Porque ahí subyace la gran y magna idea, la de que no hay nadie mejor a quien recurrir que a uno mismo, casi con la misma actitud de Míchel corriendo a grito de “Me lo merezco, me lo merezco” tras endosarle el tercer gol a Corea del Sur en Italia 90, aunque aquello fuera una respuesta a una crítica desmedida y no, como parece pasarle a los franceses que nos ocupan, de material de construcción para su pirámide faraónica.

Presenciaremos (no estás invitado a entrar) paisajes conceptuales de factura megalómana (“Earth To Sea”, “Deceiver”) y espacios sinfónicos (“Radar, Far, Gone”) que mantienen un tinte onanista en prácticamente todo este Fantasy, especialmente en su corte homónimo, una composición medio astral, de sonido francés con coros y ambiente celestial que no ayudan. Aunque si hay un resumen, este sería “Us And The Rest”. Nosotros y el resto. Eso era, joder.

Sin embargo, hay un par de prismas que investigar en este elepé que, si convertimos en preguntas, estas serían si de verdad es necesario y por qué grabar un disco en estudio concebido para otra ejecución. Obviamente, nada en lo creativo es necesario y todo lo es, y de hecho hay varios temas que, descontextualizados del entorno fantástico de Fantasy, son rescatables, sobre todo los encauzados en los últimos minutos.

Quizá tenga que ver que la composición de semejante idolatría sonora mantiene algo de esa estructura de concierto, que suele dejar para el final algo más movido como esos “Sunny Boy” o “Kool Nuit”, que aportan un poco de insulina de esa sintética, aunque tampoco mucha, entre tanto empalago. Lo que no contábamos era con ese quiebro del equivalente a los bises, un transformismo ambient que hasta se agradece, aunque en este contexto le pegue como a un cristo dos pistolas porque lo que tú y yo sabemos es que esos “Sunny Boy Part 2” y “Dismemberment Bureau” son, en realidad, el epílogo celestial a la culminación de esa pretendida heroica clásica que hace ya unos tres cuartos de hora te ha sumido de manera irremediable en el aburrimiento.

Escucha M83 – Fantasy